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南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

記者邵敏／橙縣即時報導
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加橙縣（Orange County）一名女子面臨指控，她去年使用 1000 萬元的欺詐貸款資金，在拉斯維加斯永利酒店（Wynn Las Vegas）豪賭六個月，現在名下只剩 11.98 元。

根據 2 月 11 日在加州地方法院提起的訴訟，Sara Jacqueline King 通過她加州的貸款公司，從英屬維爾京群島（British Virgin Islands）的 LDR 國際有限公司獲得近 1030 萬元貸款。原告 LDR 國際有限公司聲稱，向第三方借款人提供的 97 筆貸款都是 King虛構的，現在這筆錢已經沒了。訴訟指出，證據顯示被告 King 的名下現在只有 11.98 元。

訴訟稱，King 將原告借給貸款公司的大部分資金都用於拉斯維加斯的豪賭，過著非常奢侈的生活，同時還用於 King 的其他個人用途。原告認為，King 搬進永利度假村酒店，在那裡住了六個月，並且全天候 24 小時參與賭博。

97 筆虛假貸款的隨附文件顯示，這些貸款的抵押品包括豪華汽車、珠寶、手錶、古董貴金屬硬幣、名牌手袋、船隻、遊艇、以及從有擔保的體育合同中獲取收入，並說明工資和獎金金額。

其中一筆貸款描述了用作抵押品的漫畫書：復仇者聯盟 #1（漫威，1963 年）CGC NM-9.2 灰白色到白色頁面，漫畫書，市場價值5 萬元，甩賣2.7 萬元，貸款申請2.5 萬元；另一筆貸款引用一份體育合同的保證金：NBA 合同保證 450 萬，為期 3 年，多倫多猛龍隊球員，21 歲，參加 NBA 夏季聯賽， 1月份獎金是 50 萬元。另外還有近 30 份體育合同，包括NFL、NHL、MLB 和 NBA都被列為貸款中的抵押品。

根據訴訟，這些巨額貸款事實上只是 King 使用這筆錢的掩護。訴訟指出，對於原告向 King貸款公司提供的 97 筆貸款，King 就第三方貸款、第三方貸款的抵押品，和第三方貸款的資金提供各種虛假的書面陳述。

訴訟文件包括King的幾張照片，她通過電子郵件與原告聯繫的內容。其中一張照片顯示，金與四名 NFL 四分衛 Aaron Rogers、Tom Brady、Patrick Mahomes和Josh Allen 合影，據信這是在拉斯維加斯舉行的The Match高爾夫錦標賽期間拍攝。

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