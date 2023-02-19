洛杉磯輔助主教遭槍殺身亡 教友悲痛

認識奧康奈爾神父的民眾主動上前為他祈禱。（abc7截圖）

洛杉磯 縣哈仙達岡一位天主教神父，2月18日下午1時左右被槍殺身亡，經警方確認他是輔助主教（auxiliary bishop）奧康奈爾（David O'Connell），這個消息讓洛杉磯地區的大主教和教友感到十分悲痛。

警方表示，奧康奈爾是18日下午約1點被發現在簡樂路（Janlu Avenue）1500號街區一處住宅遭槍殺身亡。他生前曾在洛杉磯服務長達45年，並先後擔任神父和輔助主教一職，他被發現時身上有明顯槍傷。目前警方仍在調查這起可疑死亡事件，尚未公佈任何嫌疑人線索。

大主教戈麥斯（José H. Gomez ）得知這起慘案後，發表聲明表示對此感到震驚，無法用言語表達悲傷。他說奧康奈爾是非常虔誠的人，對聖母的敬愛更是無以言比，同時也是和平促進者，平日裡除了一心協助窮人和移民 外，更致力於打造出一個尊重每個人生命的社區。戈麥斯大主教指出，奧康奈爾也是他的好朋友，他會非常想念他，相信其他人也會如此。他並呼籲大家為奧康奈爾主教和他在愛爾蘭的家人祈禱，希望聖母和天使能夠引領他進入天堂，讓他安息。

哈岡教區居民弗洛雷斯（Johnny Flores）表示，這個消息讓他非常傷心，甚至不敢告訴妻子，因為她非常敬愛奧康奈爾主教。另一位教區居民佩雷斯（Glendy Perez）說，奧康奈爾主教是非常謙遜的人，日常生活中從不會與任何人發生衝突。她說，奧康奈爾主教非常有愛心，與他相處時，感覺他就像自帶治癒效果一樣。每每參加完他主持的彌撒後，壞心情都被治癒了。

奧康奈爾 1953 年出生於愛爾蘭，曾在都柏林萬聖節學院學習神職。1979年被任命到洛杉磯總教區工作，並於2015年被教皇方濟各 （Pope Francis）任命為該總教區的輔理主教。他在任職期間曾先後擔任副神父、神父和輔助主教等不同職位。此外，他還擔任南加教區移民特別工作組（Interdiocesan Southern California Immigration Task Force） 主席，協調教會中來自中南美洲的移民兒童和家庭盡快落腳。