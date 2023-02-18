我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控從事間諜活動 荷蘭驅逐俄外交官、關閉貿易辦事處

氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

數百超萌狗華埠集會 逛街慢跑場面超逗

記者趙健／洛杉磯市即時報導
狗主人Gavin和他的「毛孩子」Lex和Clark是第一次參加遛狗活動。（記者趙健/攝影）
狗主人Gavin和他的「毛孩子」Lex和Clark是第一次參加遛狗活動。（記者趙健/攝影）

第45屆「洛杉磯華埠爆竹跑」(L.A. Chinatown Firecracker Run)18日上午在華埠百老匯大道隆重登場。其中最吸睛的項目莫過於一年一度的「Paw’er Dog Walk」遛狗活動，數百隻狗狗和自己的主人聚集在華埠街頭，場面熱鬧非凡。

影音：記者趙健／拍攝

活動還未開始，街道兩旁已經被「毛孩子」們佔領。牠們左顧右盼尋覓新玩伴。拉布拉多尋回犬（Labrador Retriever）、德國牧羊犬（German Shepherd）、金毛尋回犬（Golden Retriever）、貴賓（Poodle）、雪納瑞（Schnauzer）、鬥牛犬（Bulldog）、柴犬（Shiba Inu）、約克夏（Yorkshire Terrier）等，在這裡幾乎可以見到所有品種的狗狗。牠們個個盛裝出席，精神飽滿。

早上9時遛狗活動開啟，毛孩們跟著自己的主人，從百老匯大道的起點出發，依照工作人員指示穿過街道，漫步華埠。不少路人被這熱鬧的陣仗吸引，紛紛駐足拍照。活動期間，大部分狗狗都非常乖巧，緊緊跟在主人身邊。不過，也有「毛孩子」走到一半時竟開始「罷工」，淘氣地癱倒在地。

此次活動吸引了不同年齡段的參與者，他們來自各個社區和不同背景。不少狗主人表示，他們很喜歡這樣的活動，因為不僅可以讓狗狗「社交」，而且還能與志同道合的狗主人分享養狗心得。

狗主人Gavin牽著自己的兩只薩摩耶(Lex和Clark)站在路邊格外扎眼，這是他第一次領著「毛孩子」們參加遛狗活動。 「我是從媽媽那裡得知的，她之前帶著自己的狗狗也參加過，覺得很有意思，就極力推薦我來。Lex和Clark一到場就非常興奮，疫情後很久沒有見過這麼多狗狗了。」

此次蹓狗賽不論勝負，只是單純的休閒活動，旨在讓每隻狗狗享受活動的過程。此外，每隻參與活動的「毛孩子」都會獲贈「洛杉磯華埠爆竹跑」紀念T卹、裝滿玩具的禮品袋以及兔年紀念章，活動所得收益將捐贈給當地的動物救援組織。

數百隻狗狗和自己的主人聚集在洛杉磯華埠，場面熱鬧非凡。（記者趙健/攝影）
數百隻狗狗和自己的主人聚集在洛杉磯華埠，場面熱鬧非凡。（記者趙健/攝影）
許多狗狗都盛裝出席。（記者趙健/攝影）
許多狗狗都盛裝出席。（記者趙健/攝影）

華埠 百老匯 洛杉磯

上一則

華人直擊俄烏戰爭 不尋常的十天

延伸閱讀

第45届洛杉磯華埠兔年爆竹跑18日啟動

第45届洛杉磯華埠兔年爆竹跑18日啟動
華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋

華埠拘留中心 議員提案改建「城區監獄」取代拆除重蓋
華埠店面閒置逾2成 東百老匯最慘

華埠店面閒置逾2成 東百老匯最慘
華埠如何吸人流？ 逾半數店、客：改善安全

華埠如何吸人流？ 逾半數店、客：改善安全
華埠服務中心 阿市設眼科診所

華埠服務中心 阿市設眼科診所
兔年爆竹賽跑 華埠2/18登場

兔年爆竹賽跑 華埠2/18登場

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

2023-02-17 16:12

超人氣

更多 >
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕

密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈