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第45届洛杉磯華埠兔年爆竹跑18日啟動

記者丁曙／即時報導
第 45 屆洛杉磯華埠爆竹跑40英里自行車騎行賽啟動。（陳亮文提供）
第 45 屆洛杉磯華埠爆竹跑40英里自行車騎行賽啟動。（陳亮文提供）

美國規模最大和歷史最久的春節爆竹跑（Firecracker），2月18日本週六在洛杉磯華埠舉辦，比賽項目包括跑步、健行、騎自行車和遛狗等活動，慶祝農曆兔年的到來。睽違三年，洛杉磯華人社區迎來了自己傳統的慶祝方式。

影音：自行車賽組織者陳亮文(Vincent Chang)提供

第 45 屆洛杉磯華埠爆竹賽跑由非營利性組織洛杉磯華埠爆竹賽跑委員會 (LACFRC) 主辦，一群志願者貢獻他們的時間和精力來組織和舉辦活動和計劃，以促進健康的生活方式，支持教育和鼓勵社區參與。LACFRC繼續回饋社會，將收益再投資於社區，提供有利於當地小學和非營利組織的服務和計劃。

此外，參與者和訪客們將在歷史悠久的華埠中心享受農曆新年慶祝活動，開幕式上有舞獅表演和傳統的10萬支鞭炮齊鳴。爆竹賽跑完成後，現場博覽會包括供應商和展位以及新的粉筆藝術節（Chalk Art Festival）和波霸花園（Boba Garden）。從現在到 2 月 19 日，虛擬參與者可以通過下載並激活 RaceJoy 應用程序來參與活動。

第 45 屆洛杉磯華埠爆竹賽跑節目行程：2 月18 日星期六：40英里自行車騎行，上午8時起跑；20 英里自行車騎行；上午 8:20起跑；1 英里遛狗健行；上午9:00時起跑。2 月 19 日星期日：5公里長跑／健行，長跑上午8:00起跑 / 健行上午 8:20起跑；10公里長跑／健行；上午8:40起跑。1公里兒童賽跑上午 9:00開跑。

華埠 洛杉磯 投資

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