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ATM取款遭搶 早晚時段應格外警惕

記者趙健／聖瑪利諾市即時報導
2月14日早晨，一名女子在聖瑪利諾市ATM取款後遭持槍男子劫走現金。（聖瑪利諾市居民提供）
2月14日早晨，一名女子在聖瑪利諾市ATM取款後遭持槍男子劫走現金。（聖瑪利諾市居民提供）

2月14日情人節當天，亞裔居民過半的聖瑪利諾市（San Marino）發生一起持槍搶案，一名女子在銀行門口遭持槍男子威脅，剛從取款機取出的現金被全部劫走。聖瑪利諾警察局提醒，居民在早晨或深夜時段使用取款機應保持警覺。

聖瑪利諾警局表示，2月14日上午8時21分接到報案，地點位於Huntington Drive上的大通銀行(Chase Bank)自動取款機附近。當時一名女子正在該銀行入口處的自動取款機上提款；當她完成交易時，一名男子持槍威脅她，受害人只好將現金交出。隨後，劫匪步行逃離現場，從銀行背面的停車場沿Ridgeway Road向南逃走，並轉東行走至Roanoke Road後失去蹤影。 

警方稱，嫌疑人為一名20多歲的白人或西班牙裔男性，身高約五呎八寸，體型瘦弱。嫌疑人作案時戴著一頂灰色棒球帽，帽檐上印有黑色「DR」字樣，戴著黑色口罩，身穿黑白色的運動衫、藍色牛仔褲和白色鞋子。現場未發現任何嫌疑車輛。

此案目前仍在調查當中，若有任何線索可致電警局626-300-0720。如需匿名舉報，可通過www.lacrimestoppers.com或致電800-222-8477。

聖瑪利諾警察局提醒，使用自動取款機時要時刻保持警覺，特別是早晨或深夜時段。建議使用位於光線充足區域內的自動取款機，若遇到可疑情況立即報警。

聖瑪利諾 警察 亞裔

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