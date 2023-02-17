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非裔男罵亞裔女攜帶者 仇恨犯罪定義窄難起訴

記者楊青/洛杉磯即時報導
曾經居住在爾灣的紐約地鐵仇恨犯罪受害者Esther Lee，公佈她在紐約地鐵受到非裔男子謾駡攻擊卻求助無門的經過。（記者楊青/攝影）
曾經居住在爾灣的紐約地鐵仇恨犯罪受害者Esther Lee，公佈她在紐約地鐵受到非裔男子謾駡攻擊卻求助無門的經過。（記者楊青/攝影）

從爾灣移居紐約的韓裔仇恨犯罪受害人Esther Lee17日在少數族裔媒體中心的一項記者會上，公佈一段自己在紐約地鐵中遭到含有濃重仇恨色彩攻擊的小視頻，質疑目前執法對打擊和遏制種族仇恨犯罪的力度與效果。

Esther Lee表示，她的父母均來自韓國，她搬到紐約之前長期居住在南加州爾灣。2021年10月她在紐約地鐵上的一段遭遇，就象是炸響了一顆驚雷，至今歷歷在目。

Esther Lee公佈的57秒小視頻錄於2021年10月5日的紐約地鐵，當時她乘坐該地鐵從工作地點回家。在該視頻中，地鐵中的一名非裔男子大聲對其謾罵，用非常侮辱性的語言罵她是婊子，多次將拳頭衝向她的臉，大喊大叫的同時曝露自己私處並做出猥褻動作。Esther Lee表示，她當時感覺受到嚴重威脅，感覺自己隨時會遭到身體攻擊，但車上沒有一個人向她伸出援手。她趕緊打開手機錄下現場，但攻擊者並未因為她錄像而收斂。地鐵到下一站時，她趕緊下車並到最近的警察局報警。

但是警察看了Esther Lee提供的小視頻，表示將近一分鐘的錄像中，非裔男子並沒有提到你的族裔。Esther Lee表示，攻擊者多次提到攜帶者（新冠病毒攜帶者），明顯是針對種族的仇恨。但是警方還是表示不能作為種族仇恨犯罪處理。兩周後Esther Lee到警察局查看犯罪報告，果然沒有定為針對種族的仇恨犯罪案件。Esther Lee再次說明當時情況，要求警方修改犯罪報告，但警方最後還是拒絕以種族仇恨犯罪定義。

堅信正義未得到伸張的Esther Lee，之後又找到當地的公民民權組織。數月後，她接到民權組織回復，確認她的遭遇為種族仇恨。

Esther Lee表示，她向社會公開自己的遭遇，不是有意想要這個案子升級，而是因為執法部門對一些事情處理不當，或者立法和執法者對種族仇恨的定義不明確。如果種族仇恨犯罪的定義不明確，仇恨犯罪就不會被重視。這類事情如果放任，很可能導致更大的悲劇。她認為，警方認為不是身體襲擊就不是犯罪只是騷擾，對於種族語言攻擊不算仇恨事件不予處理的做法很危險。因爲激烈的仇恨語言隨時都可能升級成爲人身攻擊。

她表示，她身邊有很多亞裔朋友，他們年邁的父母更是經常受到充滿種族仇恨的嘲笑，年長者不得不忍受，因為他們沒有反擊能力，法律也沒有撐腰，希望這一切得到改變。

Esther Lee表示，在地鐵對她語言攻擊的非裔男子最後被找到，但檢方對其起訴為「妨礙公共安寧」和「破壞公共衛生」，與種族仇恨犯罪無關。她認為，這是法律推諉，不願意對這類攻擊具體定義和懲罰，或者因為沒有足夠的資源對該類犯罪進行懲罰。

仇恨犯罪 地鐵 警察

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