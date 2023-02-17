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台灣會館公布物資清單 為土耳其災民募捐

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
土耳其賑災物資清單。（記者張庭瑜／製表）
土耳其賑災物資清單。（記者張庭瑜／製表）

洛杉磯台灣會館2月14日（週二）召開土耳其賑災記者會，呼籲民眾一起為受災民眾祈福、捐贈物資、幫助他們重建家園，重新開展生活。會館與土耳其駐洛杉磯總領事館商討後，列出物資需求清單，幫助災民安全度過寒冬。

在土耳其發生芮氏規模7.8強震後，傷亡和災情十分嚴重，洛杉磯僑界希望可以即時提供援助，台灣會館了解僑胞們希望捐贈的心情後，便主動與土耳其駐洛杉磯總領事館接洽商討，了解實際需求，列出物資清單，歡迎民眾捐贈全新物資至台灣會館。

捐贈清單項目包括，冬用家庭帳篷(Winter family tents)、睡袋(Sleeping Bags)、保暖冬衣、雪衣及保暖雪外套(Winter Coats. Snow/Ski Jacket)、冬褲、雪褲( Winter Pants. Snow Pants)、移動式暖爐 (Portable Heaters)、口袋式暖暖包( Pocket Heaters)、冬靴( Winter Snow Boots)、心電圖掃描儀(ECG Device)、除顫器(Defibrillator)、移動式超音波儀( Portable ultrasound)、血糖儀( Glucometer)、手術包(Surgical Kits)、發電機(Generator 35KWA.110KWA.56KWA.165KWA)。

此外，台灣會館董事長陳柏宇也呼籲，由於災區無法再清潔分類，希望民眾捐贈全新、未使用過物資。或者直接捐款給大洛杉磯台灣會館基金會，由會館統一購買賑災必需物品。捐款支票請寫Taiwan Center，並在MEMO欄位寫明是為土耳其地震捐款。此次活動將從現在起至3月7日截止。會館將把所有捐贈的物資轉交給相關單位，且每日都有直達班機，可以讓愛心第一時間傳遞到最需要的地方。

大洛杉磯台灣會館呼籲民眾捐贈物資送愛心至土耳其災區。（記者張庭瑜/攝影）
大洛杉磯台灣會館呼籲民眾捐贈物資送愛心至土耳其災區。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 手術 支票

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