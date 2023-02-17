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蒙特利公園市議會表彰「奪槍英雄」蔡班達

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
蒙市市長Jose Sanchez代表市府表彰奪槍英雄蔡班達(左)。（蒙市市議會截圖）
蒙市市長Jose Sanchez代表市府表彰奪槍英雄蔡班達(左)。（蒙市市議會截圖）

蒙特利公園市議會2月15日晚例會表彰華裔「奪槍英雄」蔡班達（Brandon Tsay），他的英勇行為避免了阿市來來舞廳遭遇蒙市「舞星」類似的屠殺案；市議會同時表彰了第一批到達現場的救援人員。

蒙市市長Jose Sanchez說，「今晚我們聚集在這裡，表彰那些勇敢的行為，我們的一位當地英雄在那個悲慘的夜晚贏得了勝利，制止了槍手並拯救許多生命。我們中的許多人都很難想像如何應對類似的危機時刻。蔡班達向我們展示了反對仇恨和暴力的意義，並向我們展示了勇敢的意義。正如他所做的那樣，真正的勇氣源於我們對自己的認識，以及我們可以為他人的生命安全，做出見義勇為的壯舉。」

Jose Sanchez代表蒙市向蔡班達致謝並頒贈了獎牌。在1月21日晚，兇手陳友艮在「舞星」舞社製造了11死9傷的屠殺案後，又到了阿罕布拉市「來來」舞社企圖再次作案，正是26歲的蔡班達勇敢奪槍，拯救了許多人的生命。

蔡班達說，「我確實覺得我所做的是一種英勇的行為，我為此感到非常自豪。真正的英雄是在日常生活中經歷生死考驗而無所畏懼的人們，我相信在現場穿制服的消防員們和警察們就是這樣的人，他們才是真正的英雄。」

嘉偉學區（Garvey School District）教委任子安（Andrew Yam）對蔡班達說，「感謝你見義勇為拯救了比我們想像的還要多的無辜生命，我們感謝你！」

此外，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、嘉偉學區、蒙市國際同濟會等，都派出代表為蔡班達和救援人員們送上了感謝狀，許多蒙市居民也到達現場特別向英雄們致敬和感謝。

在槍案發生後，蒙市的警察和消防救援人員最先到達現場，在「舞星」舞社對遇難者分類救護。蒙市消防局長Matthew Hallock說，「雖然這是蒙特利公園市的一起悲慘事件，但我們並沒有被擊倒，我們是一個強大的社區，得到了全社會的支援。我們將會度過難關，並從如此可怕、悲慘的事件中恢復過來。」

蒙特利公園市 警察 學區

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