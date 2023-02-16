洛市一棟50個單元公屋落成 優先提供老人和老兵

市長貝斯(持剪刀者)參加開幕剪綵十分開心。（abc7截圖）

位於洛杉磯 市聖塔蒙尼卡大道(Santa Monica Boulevard ）的新永久性支持性住房建築於2月15日正式開幕，該建築優先為老年人和退伍軍人提供住所。一位60歲民眾更興奮表示，沒想到自己能過上好日子。

根據國家數據，2018年至2021年間，65歲及以上的無家可歸者增加了91%，洛杉磯地區更增加了59%。大多數老年人靠微薄的收入和退休金 過活，但高通膨和高房價迫使他們流落街頭。洛杉磯市長貝斯表示，任何人都很容易在這樣惡劣的環境中喪生，因此新建築的開放也意味著老年人可以過上舒適的生活。

這座永久性支持性住房建築包括50個單元，其中25個將容納退伍軍人，並且設有電腦室、健身 房和城市美景。此外，新建築距離Westwood VA退伍軍人協助中心不到一英里的距離，居民可以同時在心理輔導和住宿方面得到支持。

一位即將搬進新公寓樓的60歲老人沃德因吸毒成癮而流落街頭，現在受惠於新政策的影響下，打扮乾淨整潔，住進臨時住所裡。沃德說，不敢相信這座新大樓將成為自己新的居所，過去他一直渴望過上美好生活，而從未想過有一天會被毒癮所困擾。