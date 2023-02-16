我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登透露重啟美中元首對話 捍衛擊落氣球正當性

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

兔年華埠爆竹跑本周末18-19日舉辦

記者丁曙／即時報導
洛杉磯華埠爆竹賽跑一公里兒童賽跑。（主辦單位檔案照）
洛杉磯華埠爆竹賽跑一公里兒童賽跑。（主辦單位檔案照）

美國規模最大和歷史最久的春節爆竹跑（Firecracker），將於本週末2月18和19兩日在洛杉磯華埠舉辦，比賽項目包括跑步、健行、騎自行車和遛狗等活動，慶祝農曆兔年的到來。

第 45 屆洛杉磯華埠爆竹賽跑由非營利性組織洛杉磯華埠爆竹賽跑委員會 (LACFRC) 主辦，一群志願者貢獻他們的時間和精力來組織和舉辦活動和計劃，以促進健康的生活方式，支持教育和鼓勵社區參與。LACFRC繼續回饋社會，將收益再投資於社區，提供有利於當地小學和非營利組織的服務和計劃。

此外，參與者和訪客們將在歷史悠久的華埠中心享受農曆新年慶祝活動，開幕式上有舞獅表演和傳統的10萬支鞭炮點燃齊鳴。爆竹賽跑完成後，現場博覽會包括供應商和展位以及新的粉筆藝術節（Chalk Art Festival）和波霸花園（Boba Garden）。從現在到 2 月 19 日，虛擬參與者可以通過下載並激活 RaceJoy 應用程序來參與活動。

第 45 屆洛杉磯華埠爆竹賽跑節目行程：2 月18 日星期六：40英里自行車騎行，上午8時起跑；20 英里自行車騎行；上午 8:20起跑；1 英里遛狗健行；上午9:00時起跑。2 月 19 日星期日：5公里長跑／健行，長跑上午8:00起跑 / 健行上午 8:20起跑；10公里長跑／健行；上午8:40起跑。1公里兒童賽跑上午 9:00開跑。

活動地點洛杉磯華埠廣場（Chinatown Plaza），943 N Broadway, Los Angeles。詳情洽詢公關Susan D. Gordon，310-871-0621，[email protected]

洛杉磯華埠爆竹賽跑自行車賽。（主辦單位檔案照）
洛杉磯華埠爆竹賽跑自行車賽。（主辦單位檔案照）

華埠 洛杉磯 投資

上一則

搶劫嫌犯遭LAPD追捕 倉惶逃躥撞死過路司機

下一則

周末這樣玩／南加賞花時節提前到 這裡山滿綠花已開

延伸閱讀

瓦斯帳單1.3萬 洛杉磯華埠中餐館想歇業

瓦斯帳單1.3萬 洛杉磯華埠中餐館想歇業
舊金山華埠僑領讚范士丹：熱心真誠、言出必行

舊金山華埠僑領讚范士丹：熱心真誠、言出必行
2/19華埠服務中心 免費防身術課程

2/19華埠服務中心 免費防身術課程
吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展

吳彥祖南遷洛杉磯 向好萊塢發展
飛躍教育特設一對一申請大學輔導班

飛躍教育特設一對一申請大學輔導班
LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口

劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口