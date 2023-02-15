華裔女說唱歌手齊雅闖美 7次簽證被拒 勵志為女性發聲

齊雅2月3日在洛杉磯環球俱樂部舉辦了自己首次音樂會演出。（齊雅提供）

自從大陸綜藝「中國新說唱」掀起說唱熱潮後，中國湧現出一批說唱愛好者。而說唱文化源於美國貧民區街頭，是非裔音樂的重要組成部分。不少中國說唱歌手將西方老派的說唱與中國傳統文化相結合，將中英文韻角巧妙運用，表達對音樂的態度。華裔 女說唱歌手齊雅（Yaqi）作為一顆冉冉升起的新星，孤身闖蕩美國，勵志為她的說唱文化獨特見解發聲。

齊雅在來美之前一直唱的是流行歌曲，首張專輯「魔方」（Magic Cube）和第二張專輯「Second 」分別在2013年華語金曲獎（有華語格萊美之美譽）獲優秀新人獎和2016年華語金曲獎獲優秀原創歌曲獎。她表示，在中國連續出兩張專輯後，想要對流行音樂有更深度的了解，便前往美國學習。不過她的簽證申請一波三折，經歷連續7次拒簽，但是對音樂的熱愛和執著，讓她沒有放棄，最終成功踏上追求藝術的道路。

齊雅就讀於紐約電影學院表演專業。她表示，是在機緣巧合之下發現有說唱天賦。在一次表演課上，老師需要大家用不同的方式來表演莎士比亞的十四行詩，齊雅突發奇想嘗試將此詩改成說唱，收到同學和導師的好評和鼓勵。

在導師的引導下，齊雅發布在美國的第一首英文單曲「I'm on it」。這是齊雅第一次嘗試英文說唱，在創作過程中，從每一個單詞的發音到節奏再到音準都經過精心設計。因為英語不是母語，為了唱好這首歌，齊雅在錄音棚一呆就是六小時，不斷重複練習以追求完美。除了學習美國傳統的說唱文化，她也希望融入亞裔 元素。特別是受到疫情的影響，全美針對亞裔的犯罪率顯著提高，她希望可以用說唱的方式為亞裔發聲。

齊雅第二首英文單曲「Imma do me」創作靈感來自於家庭環境的影響。因為齊雅出生在一個重男輕女的家庭，做事情都需要在意別人眼光，渴望得到更多人的關注。歌曲中的「Right now I need to focus on some real self love」就是呼籲女性群體要真正愛自己，希望從內心接受自己的不完美，為自己的選擇驕傲。

這兩首英文單曲目前在全網已達到幾十萬的播放量，收穫一百多萬粉絲。其中「海王」，「速度與激情7（又譯玩命關頭7）」的導演 James Wan也送來祝福。James Wan表示，「華裔說唱歌手非常少見，一顆代表華裔說唱的新星在美國這片土地上冉冉升起。」

齊雅的創作理念是挖掘社會深層問題，並將現實寫進音樂中。她認為有意義的音樂才更能引起共鳴，表達現實也是音樂人的責任。她表示，喜歡說唱是因為能真實且大膽的袒露心聲，不懼怕任何評價，作為說唱歌手，要有一顆堅韌和執著的心，勇敢堅持做自己。