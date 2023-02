華裔女說唱歌手齊雅闖美 7次簽證被拒 勵志為女性發聲

齊雅2月3日在洛杉磯環球俱樂部舉辦了自己首次音樂會演出。(齊雅提供)

自從大陸綜藝「中國新說唱」掀起說唱熱潮後,中國湧現出一批說唱愛好者。而說唱文化源於美國貧民區街頭,是非裔音樂的重要組成部分。不少中國說唱歌手將西方老派的說唱與中國傳統文化相結合,將中英文韻角巧妙運用,表達對音樂的態度。華裔 女說唱歌手齊雅(Yaqi)作為一顆冉冉升起的新星,孤身闖蕩美國,勵志為她的說唱文化獨特見解發聲。

齊雅在來美之前一直唱的是流行歌曲,首張專輯「魔方」(Magic Cube)和第二張專輯「Second 」分別在2013年華語金曲獎(有華語格萊美之美譽)獲優秀新人獎和2016年華語金曲獎獲優秀原創歌曲獎。她表示,在中國連續出兩張專輯後,想要對流行音樂有更深度的了解,便前往美國學習。不過她的簽證申請一波三折,經歷連續7次拒簽,但是對音樂的熱愛和執著,讓她沒有放棄,最終成功踏上追求藝術的道路。

齊雅就讀於紐約電影學院表演專業。她表示,是在機緣巧合之下發現有說唱天賦。在一次表演課上,老師需要大家用不同的方式來表演莎士比亞的十四行詩,齊雅突發奇想嘗試將此詩改成說唱,收到同學和導師的好評和鼓勵。

在導師的引導下,齊雅發布在美國的第一首英文單曲「I'm on it」。這是齊雅第一次嘗試英文說唱,在創作過程中,從每一個單詞的發音到節奏再到音準都經過精心設計。因為英語不是母語,為了唱好這首歌,齊雅在錄音棚一呆就是六小時,不斷重複練習以追求完美。除了學習美國傳統的說唱文化,她也希望融入亞裔 元素。特別是受到疫情的影響,全美針對亞裔的犯罪率顯著提高,她希望可以用說唱的方式為亞裔發聲。

齊雅第二首英文單曲「Imma do me」創作靈感來自於家庭環境的影響。因為齊雅出生在一個重男輕女的家庭,做事情都需要在意別人眼光,渴望得到更多人的關注。歌曲中的「Right now I need to focus on some real self love」就是呼籲女性群體要真正愛自己,希望從內心接受自己的不完美,為自己的選擇驕傲。

這兩首英文單曲目前在全網已達到幾十萬的播放量,收穫一百多萬粉絲。其中「海王」,「速度與激情7(又譯玩命關頭7)」的導演 James Wan也送來祝福。James Wan表示,「華裔說唱歌手非常少見,一顆代表華裔說唱的新星在美國這片土地上冉冉升起。」

齊雅的創作理念是挖掘社會深層問題,並將現實寫進音樂中。她認為有意義的音樂才更能引起共鳴,表達現實也是音樂人的責任。她表示,喜歡說唱是因為能真實且大膽的袒露心聲,不懼怕任何評價,作為說唱歌手,要有一顆堅韌和執著的心,勇敢堅持做自己。