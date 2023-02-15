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洛杉磯/長堤港 連3年繳獲中國走私肉製品創新高

洛杉磯訊
聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。（海關與邊境保護局提供）
聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。（海關與邊境保護局提供）

洛杉磯長堤港連續三年繳獲走私肉製品創歷史新高。聯邦海關及邊境保護局(CBP)和農業專家警告，被禁止的肉製品可能攜帶具有高傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。

CBP15日公佈的報告顯示，2022財年是CBP工作人員在洛杉磯與長堤港工作最爲繁忙的一年。從2021年10月1日到2022年9月30日，CBP農業專家截獲超過121萬7051磅來自中國的違禁豬肉、雞肉、牛肉和鴨肉產品，包括臘肉、臘腸、鴨血等。該數字同比2021財年增加7%，比2020財年飆升162%。值得注意的是，CBP在2020年曾創下繳獲來自中國違禁肉製品數量的新高，如今再有兩個財年保持增長，已是連續三個財年創下繳獲量新記錄。

聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命...
聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。（海關與邊境保護局提供）

這些動物產品未被任何美國監管機構批准零售。美國農業部動植物衛生檢驗局(APHIS)稱，中國是非洲豬瘟（ASF）、豬瘟（CSF）、新城疫（ND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和豬水皰病 (SVD)的多發國家。

雖然這些產品攜帶的病毒可能不會對人類健康構成威脅，但其具有高度傳染性，可能會導致動物大批死亡，破壞美國重要的牲畜資源。它可以通過以受感染動物為食的蜱蟲(ticks)傳播病毒。例如受走私進入美國的肉類產品所攜帶的非洲豬瘟 (ASF) 影響，美國每年豬肉出口損失高達65億元。

聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命...
聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。（海關與邊境保護局提供）

CBP破獲的實際案例顯示，這些主要從亞洲進口的違禁動物產品通常混在耳機、液晶平板電腦、手機套、服裝、鞋子、配飾和廚具、垃圾袋等家居用品的貨櫃中偷運到美國。2022財年，洛杉磯與長堤港海關查獲攜帶非法走私動物的貨櫃1288個，比2021財年的1257個增長2.4%，比2020財年的757個增長了70%。一旦發現非法走私進口，CBP會將繳獲的物品全部燒毀。

CBP洛杉磯地區總監Carlos C. Martel表示，這些被禁止的動物產品可能嚴重威脅美國農業、自然資源與經濟。因此，CBP會不遺餘力的攔截這些非法產品。

聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命...
聯邦海關與邊境保護局和農業專家警告，被禁止的動物產品可能攜帶具有高度傳染性的致命病毒，威脅著美國重要的牲畜資源，非法進口者將受重罰。（海關與邊境保護局提供）

CBP 洛杉磯 長堤

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