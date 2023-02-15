南加華人鐘情家庭農場生活 雞鴨馬羊相伴 怡然自得

馬是農場裡最大寵物。（記者啟鉻／攝影）

新冠肺炎疫情 大流行後，給無數人帶來傷痛和悲哀，也有很多人因疫情開始思考未來人生。居住河濱縣東谷市的華裔新移民 朱慶文認為，在美打拼多年，希望今後能過得放鬆些。如今他守著自己家庭農場，養馬、養雞鴨、養寵物，種植果樹和蔬菜，在從事建築承包商之餘，享受休閒之樂，未來退休後駕駛露營車走遍全美，欣賞各地風光。

影音來源：記者啟鉻

朱慶文自上世紀90年代末移民洛杉磯，靠著自己有木工手藝開始在美打拼。然後做建築承包商，幾年後積累了最初資金。接著買房、以及在內陸東谷市買下一塊土地，作為自己的私人農場，算起來用了十多年時間。事業初步有成後，接來太太和孩子與自己團聚，過程與其他華人新移民類似。朱慶文認為，自己或許趕上了好機會，遇到好朋友，無論是投資 房產和農場，未來一定會有更大投資回報。

餵養家禽有很多樂趣。（記者啟鉻／攝影）

他的農場位於東谷市南部，東谷市是從科洛那市分出來的，所以他最初算是科洛那市居民，2010年10月1日後才成為東谷市市民。農場有大約兩英畝，最多時他有數十隻家禽，每天可以吃到新鮮的雞蛋、鴨蛋。最得意的他有一匹純種馬，有時騎馬在農場裡閒逛，馬算是他最大的寵物。還有五隻純種德牧以及貓和小型犬。在這裡有果樹、蔬菜，是一種「雞犬相聞」的農場式生活。

朱慶文說，他曾經養過羊，主要是為了清除農場雜草，繁殖到30幾隻。他說，平時他早出晚歸，為事業生活打拼，勞累之餘看到他的這些寵物、家禽，農場一草一木，他都非常喜歡，生活壓力消失得無影無蹤。但是，現在無論是餵馬草料、家禽飼料及貓糧狗糧都在漲價，大約比先前上漲了大約三分之一，這方面支出也增加了。

朱慶文認為，購買這塊農場是他很成功的投資。東谷市雖然建市十餘年，與建市百年的科洛那相比，算是一個非常年輕城市。根據城市規劃，農場所在的一大片土地將開發為商業餐飲用地。現在有不少人詢問他是否出售農場，他總是說，不要急，再等等。

幾隻德牧增加了安全感。（記者啟鉻／攝影）

朱慶文說，他見證了東谷市的建立和發展，熱心社區公益，也是當地華協的主要成員。因為他有建築、木工的技能，平時協會舉辦活動需要他幫忙安裝電纜、搭台子、裝燈具，他都可以很好完成。從協會成立到現在，他都是忠誠的義工。他的愛好也很多，比如打羽毛球、舞蹈、打架子鼓，他的歌唱水平也很出色，在南加華人社區卡拉OK比賽中，他還獲得過兩次亞軍。他常對朋友說，在美國生活壓力大，需要有機會舒緩壓力，為自己做主，讓生活有更多色彩。