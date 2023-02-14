我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美不要太天真

情人節鮮花大方買 男士送姑娘 女士送自己

記者張宏/洛杉磯即時報導
Trader Joe's超市推出各式情人節巧克力，還在中心位置擺放了多種花束和花盆。（記者張宏／攝影）
Trader Joe's超市推出各式情人節巧克力，還在中心位置擺放了多種花束和花盆。（記者張宏／攝影）

2月14日情人節超市賣花區特別熱鬧，主要購買群體多為男性，且一個人買多束鮮花。南加的華人當天有人在家度過，有人選擇浪漫人氣西餐廳吃燭光晚餐，有些餐廳一位難求或要晚上8時才能吃到。

聖蓋博的Trader Joe's超市不僅推出各式情人節巧克力，還在中心位置擺放了多種花束和花盆，價格基本在十幾元左右，有不同顏色的玫瑰、康乃馨、菊花等。在情人節當天這樣的鮮花價格可謂相當良心，因此吸引不少消費者，其中男性為主要購買群體。不同年齡層的男性圍繞在鮮花區選購，有十幾歲的青少年也有白髮長者，其中幾名男子每人選購了多個花束。

華人也有自己的情人節方式，李女士早上給五歲的孩子穿上情人節主題的衣服，然後拎著一大兜子小朋友零食去學校。她本來想著晚上全家不做飯出去吃，但後來覺得情人節如果不定位很難找到合適的餐廳，決定晚上包餃子，實惠又好吃。

華人孫女士也走實惠路線。她去超市時買了兩束玫瑰，粉色的給孩子，紅色的給校車司機，然後拿了幾顆心形巧克力和餅乾去辦公室。既有儀式感，又不會太造作。她和老公之間表達愛意的方式就是今天晚上吃什麼。

還有華人覺得情人節屬於未婚男女。秦女士說，她和老公都不怎麼過情人節，因為他們不是情人是伴侶，因此只過結婚紀念日。

也有華人走浪漫路線，陳小姐的男友特別約了一家網紅餐廳共進晚餐，不過她說，餐廳太火爆，飯點時一位難求，只有8點以後才能吃上飯。去年男友也是約到8點以後的餐廳，甜蜜中又帶著一點委屈。

單身漢也可以有情人節儀式感，Sophia去超市買了一束香噴噴的百合花給自己，還買了情人節限定的無花果巧克力，加一起不過10元。她說，花10元就能取悅自己，不用期盼和抱怨，單身也很快樂。

情人節男性好大方，一人買多束鮮花。（記者張宏／攝影）
情人節男性好大方，一人買多束鮮花。（記者張宏／攝影）
情人節購買鮮花，男性是主要群體。（記者張宏／攝影）
情人節購買鮮花，男性是主要群體。（記者張宏／攝影）

華人 聖蓋博 餃子

上一則

南加代表赴台送星雲 三萬信眾合十涅槃塔

延伸閱讀

周杰倫情人節秀「教科書級」寵妻 粉絲：全方面好老公

周杰倫情人節秀「教科書級」寵妻 粉絲：全方面好老公
情人節單身就加薪 菲律賓市長自掏腰包鼓舞員工

情人節單身就加薪 菲律賓市長自掏腰包鼓舞員工
情人節再大戰...王力宏6點反擊李靚蕾：別再煽風點火

情人節再大戰...王力宏6點反擊李靚蕾：別再煽風點火
15年前的情人節 北伊大校園槍擊倖存者記憶猶新

15年前的情人節 北伊大校園槍擊倖存者記憶猶新
情人節牛排大餐 營養師建議每天紅肉攝取低於70公克

情人節牛排大餐 營養師建議每天紅肉攝取低於70公克
「三高」巧克力恐影響健康 情人節送禮慎選才能少負擔

「三高」巧克力恐影響健康 情人節送禮慎選才能少負擔

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。 (Unsplash/Jonathan Kemper)

瘋ChatGPT 華人：離不開它 有人恐失業

2023-02-10 02:20

超人氣

更多 >
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡
李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排