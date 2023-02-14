情人節鮮花大方買 男士送姑娘 女士送自己

Trader Joe's超市推出各式情人節巧克力，還在中心位置擺放了多種花束和花盆。（記者張宏／攝影）

2月14日情人節超市賣花區特別熱鬧，主要購買群體多為男性，且一個人買多束鮮花。南加的華人 當天有人在家度過，有人選擇浪漫人氣西餐廳吃燭光晚餐，有些餐廳一位難求或要晚上8時才能吃到。

聖蓋博 的Trader Joe's超市不僅推出各式情人節巧克力，還在中心位置擺放了多種花束和花盆，價格基本在十幾元左右，有不同顏色的玫瑰、康乃馨、菊花等。在情人節當天這樣的鮮花價格可謂相當良心，因此吸引不少消費者，其中男性為主要購買群體。不同年齡層的男性圍繞在鮮花區選購，有十幾歲的青少年也有白髮長者，其中幾名男子每人選購了多個花束。

華人也有自己的情人節方式，李女士早上給五歲的孩子穿上情人節主題的衣服，然後拎著一大兜子小朋友零食去學校。她本來想著晚上全家不做飯出去吃，但後來覺得情人節如果不定位很難找到合適的餐廳，決定晚上包餃子 ，實惠又好吃。

華人孫女士也走實惠路線。她去超市時買了兩束玫瑰，粉色的給孩子，紅色的給校車司機，然後拿了幾顆心形巧克力和餅乾去辦公室。既有儀式感，又不會太造作。她和老公之間表達愛意的方式就是今天晚上吃什麼。

還有華人覺得情人節屬於未婚男女。秦女士說，她和老公都不怎麼過情人節，因為他們不是情人是伴侶，因此只過結婚紀念日。

也有華人走浪漫路線，陳小姐的男友特別約了一家網紅餐廳共進晚餐，不過她說，餐廳太火爆，飯點時一位難求，只有8點以後才能吃上飯。去年男友也是約到8點以後的餐廳，甜蜜中又帶著一點委屈。