官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

據媒體報導，加州 彩券局官員最新宣布，2022年11月7日在洛杉磯 縣艾塔迪那（Altadena)一家服務站售出創紀錄勁球 20.4億元頭獎彩券得主，在經過三個多月後於14日確定，中獎者名字是卡斯楚（Edwin Castro）。

關於中獎者，加州彩券局並未有更多詳細資訊公布，比如居住地等。卡斯楚還拒絕了彩券局邀請他參加的新聞發布會，但在聲明中說，雖然他對贏得勁球頭獎感到震驚和萬分欣喜，但真正的獲益者是加州公立學校系統。

根據加州彩券局在推特發帖「我們將在情人節Valentines Day向加州教育展示更多的愛，屆時將公布在2022年11月產生的創紀錄20.4億元唯一獲得者。」

該勁球頭獎彩券是在縣屬地艾塔迪那位於Woodbury路一個Joe's Service Center購得，中獎號碼是：10,33,41,47,56,勁球號是10 。全部獎金是20億4000萬元，也是美國歷史上彩券最高獎金，據加州彩券局說，個人獨得獎金19億元。中獎者可以選擇一次性領取，但獎金額為9億9760元。

此外，勁球彩券還在加州售出另外三張有五個號碼相同的彩票，但沒有勁球號碼，分別在嘉迪那（Gardena）、標蒙（Beaumont）以及舊金山（San Francisco）售出，每位中獎者可獲得大約115萬元獎金。全美類似中獎彩券共售出22張。售出頭獎勁球彩券的Joe's Service Center業者Joseph Chahayed，為此獲得100萬元獎金。

Joseph Chahayed告訴媒體，感謝社區對他的支持，鼓勵其他人在這裡購買彩券，將會成為中獎者。他還表示，會將100萬元獎金與家人分享，他有11名孫子女。

此次在洛杉磯縣出現創紀錄勁球頭獎，也標誌著加州彩券局首次向一位中獎者發放超過十億元頭獎獎金。