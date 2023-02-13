南加老外俱樂部春晚：白辣妹唱花鼓戲 洋悟空鬧華人區

留華校友會和老外講中文俱樂部日前舉辦了一場別開生面的春節晚會。（記者張宏攝影）

白辣妹唱花鼓戲，洋悟空鬧華人區。南加州有一個留華校友組成的「老外講中文俱樂部」，日前在華人社區羅斯密（Rosemead）舉辦新春活動，他們不僅能說字正腔圓的京片子，還能演京劇 、唱中文歌、說脫口秀等，讓華裔眾議員趙美心 自嘆不如。

（影音來源：記者張宏）

「老外講中文俱樂部」日前舉辦了一場別開生面的春節晚會，金髮碧眼們唱中國歌、演京劇，為現場百餘名賓客展示他們的中文學習成果和中國文化的熱愛。曾在中國戲曲學院學習的格法演出京劇孫悟空，唱念做打有模有樣。Alina Boyn演唱「恭喜發財」、小麥（Michael Stancliff）把貓王歌曲翻譯成中文演唱，Jesse’s Teahouse的艾傑西帶領大家做中文喜劇即興表演。

在中國湖南待了七年的洋妞小安（Angela Efros），自稱湖南「辣妹子」，她不僅喜歡吃湘菜，也會唱湖南花鼓戲「劉海砍樵」。小安說，她在中國教英語、上大學、當歌手，一晃就是七年。最初不會中文，進餐館亂點菜，吃了很多自己不喜歡的食物。後來她學會講中文，而且對中國社會的人情世故也非常了解。

小安和李東（Mitch Lazerus）、程美麗莎在二○一七年組建了老外說中文俱樂部，這是二百多位返美後有志繼續提高中文水平的「留華校友」創建。小安說，他們每月舉辦中文和中國文化活動，每次活動大家都練習中文、分享中國故事，瞭解更多中國文化、與中國朋友建立聯繫、搭建更好中美關係。近期活動包括中文喜劇工作坊，通過「國際演講人俱樂部」組織中文公開演講，及組織中文商務工作坊和社區志願活動。

李東在南京待了六年，研究生畢業後去江蘇電視台做旅遊節目主持人，去了中國很多地方。中國名勝古蹟很多，人們也很熱情，雖然有些菜太辣吃不慣，但他最懷念中國的蓋澆飯。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和中國駐洛杉磯總領館教育參展明廷璽等人參加這次活動。趙美心為俱樂部頒發感謝狀，肯定俱樂部在促進文化交流方面的成果，讚賞俱樂部成員的中文比她說得更好。