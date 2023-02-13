南加老外俱樂部春晚：白辣妹唱花鼓戲 洋悟空鬧華人區
白辣妹唱花鼓戲，洋悟空鬧華人區。南加州有一個留華校友組成的「老外講中文俱樂部」，日前在華人社區羅斯密（Rosemead）舉辦新春活動，他們不僅能說字正腔圓的京片子，還能演京劇、唱中文歌、說脫口秀等，讓華裔眾議員趙美心自嘆不如。
（影音來源：記者張宏）
「老外講中文俱樂部」日前舉辦了一場別開生面的春節晚會，金髮碧眼們唱中國歌、演京劇，為現場百餘名賓客展示他們的中文學習成果和中國文化的熱愛。曾在中國戲曲學院學習的格法演出京劇孫悟空，唱念做打有模有樣。Alina Boyn演唱「恭喜發財」、小麥（Michael Stancliff）把貓王歌曲翻譯成中文演唱，Jesse’s Teahouse的艾傑西帶領大家做中文喜劇即興表演。
在中國湖南待了七年的洋妞小安（Angela Efros），自稱湖南「辣妹子」，她不僅喜歡吃湘菜，也會唱湖南花鼓戲「劉海砍樵」。小安說，她在中國教英語、上大學、當歌手，一晃就是七年。最初不會中文，進餐館亂點菜，吃了很多自己不喜歡的食物。後來她學會講中文，而且對中國社會的人情世故也非常了解。
小安和李東（Mitch Lazerus）、程美麗莎在二○一七年組建了老外說中文俱樂部，這是二百多位返美後有志繼續提高中文水平的「留華校友」創建。小安說，他們每月舉辦中文和中國文化活動，每次活動大家都練習中文、分享中國故事，瞭解更多中國文化、與中國朋友建立聯繫、搭建更好中美關係。近期活動包括中文喜劇工作坊，通過「國際演講人俱樂部」組織中文公開演講，及組織中文商務工作坊和社區志願活動。
李東在南京待了六年，研究生畢業後去江蘇電視台做旅遊節目主持人，去了中國很多地方。中國名勝古蹟很多，人們也很熱情，雖然有些菜太辣吃不慣，但他最懷念中國的蓋澆飯。
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）和中國駐洛杉磯總領館教育參展明廷璽等人參加這次活動。趙美心為俱樂部頒發感謝狀，肯定俱樂部在促進文化交流方面的成果，讚賞俱樂部成員的中文比她說得更好。
明廷璽表示，希望俱樂部成員利用自身雙語及雙文化優勢，為促進中美兩國在經貿、文教及各個領域的交流繼續做出努力。多講好故事，把在中國學習所見所聞 及和中國民眾交往的美好回憶講給身邊朋友，擔任中美友好民間大使，糾正對中國的偏見。
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