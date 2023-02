洛縣警掃蕩犯罪窝點,拘四嫌繳獲毒品槍枝。(LASD)

洛杉磯 縣警局13日發布消息,打擊有組織犯罪執法隊(OCTF)日前聯合多個執法單位持搜查令,對康普頓市(Compton)數個可疑地點掃蕩,拘捕四名成年男子,均涉嫌多起毒品 、槍枝重大犯罪。警方也提醒公眾,一旦發現可疑活動儘快向警方提供線索。

這次執法行動2月9日(周四)凌晨大約4時在康普頓市開始,經過嚴密搜查,警方在可疑地點查獲逾兩磅用於交易的毒品海洛因(heroin),大約一盎司可卡因(cocaine)以及冰毒(methamphetamine),還有數字秤重器,非法麻醉品包裝,約九千美元現鈔。警方還繳獲回收了三支攻擊長槍、十支手槍、和大量子彈。需要關注的是,其中多支槍屬於盜竊槍枝,部分沒有序列號的是所謂的「幽靈槍(ghost gun)」。