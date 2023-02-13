急難救助守則: 避免硬碰硬 保命最重要

現場嘉賓大合影，講座內容很實用。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 僑界急難救助協會2月12日（週日）舉辦「保護自身安全、維持心理健康 」講座，邀請警方、心理專家分享，事發時如何自保、災難後心理調適、走出創傷等議題，讓民眾經由近期幾樁慘案應對有方。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君致詞時表示，近期發生的槍案導致11人喪生，雖然聯邦、加州 和地方政府及社區提供多項援助，但也讓協會意識到，舉辦講座，提高防範意識和復健治療非常重要，包括輔導後續心理影響、重建及走出創傷等，因此才有這場講座，也特別感謝講員的用心及參與。

在講座上，前艾爾蒙地市警官托馬斯（Richard Thomas）主講「如何保護自身安全」，他講解過去作為從業人員的心得，及見證多起案件發生時，也親眼看到了同事因此犧牲。因此他再三強調希望大家能夠了解幾個要點：不要與罪犯硬碰硬，在必要時投降，保住性命最重要。有空時可以參加相關自保課程，學習如何使用武器，在遇到危險情況時，要以保護自己生命為優先考量。

華埠服務中心心理治療師陳麗先和楊玉鋒主講「如何維持心理健康 一創傷後之身心重建」。陳麗先開頭時便強調了亞洲人情緒被忽略的問題，特別是男性，因此很多人不了解自己的情緒狀況，在面對突發狀況時往往不知所措。她引用了一本由心理醫生Bessel van der Kolk 撰寫的The Body Keeps the Score，研究發現退伍軍人也有很多共同的心理症狀，而心理問題也會影響身體健康。陳麗先希望大家能學習調適情緒，適時尋求心理幫助，照顧好自己的心理健康。

洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任也頒發感謝狀給洛杉磯僑界急難救助協會，受邀來賓也獲贈由該協會頒發的感謝狀。陳敏永表示，感謝洛杉磯救助協會舉辦心理調適講座，分享面臨災難後的心理處理方法。雖然災難是無法預料，但也感謝僑界都能在第一時間快速整合資源。未來希望透過協會協助，拉近人與人之間的距離，凝聚愛心。