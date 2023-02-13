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吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

記者劉子為/洛杉磯即時報導
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

現年48歲的港星吳彥祖（Daniel Wu）是不少人心中的男神，近年他攜妻女回加州定居。去年6月，吳彥祖在洛杉磯購置新房產；7月他又高價賣出座落在北加州奧克蘭（Oakland）的豪宅。據悉，此舉是為更好在好萊塢發展，並配合女兒吳斐然的教育規畫。

影音來源：記者劉子為

2022年7月，一位硅谷的地產經紀發文稱，吳彥祖已出售其位於奧克蘭的豪宅，剛掛牌就吸引許多買家。該房產最終成交價為429.5萬元，且為全現金支付。吳彥祖2020年購買時成交價為390萬元，帳面淨賺40萬元。有消息說買家是吳彥祖的粉絲，購房還額外獲得偶像的親筆簽名。

在賣掉奧克蘭的房產前，吳彥祖已經於2022年6月在洛杉磯西部的布倫伍德地區（Brentwood）購置新住宅。根據網友爆料和地產經紀核實，吳彥祖的住宅位於Brentwood Glen社區，佔地面積為3205平方呎（sqft），有4間臥室和3.5間洗手間，成交價為415萬元。有地產經紀分析，該住宅的一大遺憾是過於靠近405高速，因此售價在布倫伍德只算中等。

該住宅的外觀十分低調，灰牆和木柵欄掩蓋在綠植中，但住宅內別有洞天。該房屋由知名建築師Harold Levitt設計，符合吳彥祖建築學專業出身的品味。房子的庭院設在中央，私密性較好，也提高院子的利用率。房子的起居室和餐廳、廚房互通，廚房上有巨大天窗帶來充足光線，房內還配有可存放147瓶葡萄酒的雙溫冰箱。

房屋內有四間臥室，包括兩個套間，內有配備大理石浴缸、雙人蒸汽淋浴的豪華浴室。所有起居空間都裝有能滑動的玻璃牆，通向中央庭院，庭院內有嵌入式的取暖爐和無邊溫泉池。房屋還設置環繞立體聲、能停放兩輛車的車庫，和電動車充電樁。

房屋鄰近蓋蒂藝術中心（Getty Center），距洛加大（UCLA）僅三分鐘車程，所在社區還有高爾夫球場、購物中心、和許多高檔餐廳，據悉NBA球星詹姆斯也住在布倫伍德區。根據租房平台Rent的數據，在洛杉磯市，布倫伍德是租金最貴的區域，兩居室公寓的月租高達5400元。

2022年以來，有不少網友分享在洛杉磯偶遇吳彥祖的經歷，地點包括電影節、賽車場、華人區奶茶店等。有消息稱，吳彥祖搬家至LA是為了更好在好萊塢發展，並配合女兒的教育規畫。吳彥祖近年確實活躍在美國影視業，在亞裔平權紀錄片「Blurring the Color Line」中擔任製片，並在洛杉磯多地放映。他還加盟流媒平台Disney+投資拍攝的美劇「美生中國人（American Born Chinese）」，與楊紫瓊共同擔任主演，該電視劇主演全部是華裔。

不少網友分享在LA偶遇吳彥祖的經歷，包括華人區的奶茶店。（小紅書）
不少網友分享在LA偶遇吳彥祖的經歷，包括華人區的奶茶店。（小紅書）
該住宅的外觀十分低調，灰牆和木柵欄掩蓋在綠植中，但住宅內別有洞天。（記者劉子為/...
該住宅的外觀十分低調，灰牆和木柵欄掩蓋在綠植中，但住宅內別有洞天。（記者劉子為/攝影）

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