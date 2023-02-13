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3月起削減SNAP食品券 加州受影響最大

記者劉子為/洛杉磯即時報導
數百萬美國人或將面臨飢餓問題，包括加州在內的美國32個州將從2023年3月開始削減SNAP食品券福利。（USDA官網）
數百萬美國人或將面臨飢餓問題，包括加州在內的美國32個州將從2023年3月開始削減SNAP食品券福利。（USDA官網）

數百萬美國人或將面臨飢餓問題，包括加州在內的美國32個州，從2023年3月開始削減SNAP食品券福利

SNAP(營養補充協助計畫，又稱食品券)旨在幫助低收入者購置食品，該計畫發放食品券，讓民眾可用電子福利轉帳卡購買食物。聯邦農業部近日（USDA）發公告表示，此前因新冠疫情挫傷美國經濟，通過緊急撥款增加了SNAP福利。如今緊急撥款將結束，從1月開始，SNAP福利將在部分州開始縮減，到3月，包括加州在內的32州的SNAP福利將縮減到疫情前水平，

根據美國農業部提供的數據，這些削減將影響享受SNAP福利的3000多萬人。受影響最嚴重的州分別是加州和德州，這兩個州領取SNAP福利的人數最多，分別為510萬和360萬。

經濟學博士Wen Fu表示，雖然美國目前的經濟比20年疫情爆發時穩定，但受通貨膨脹影響，許多美國家庭仍難以負擔高昂的食品，22年12月的食品雜貨價格比21年同期上漲了約10%。可預想SNAP削減後，會有家庭面臨飢餓問題。

倡導反飢餓的行動組織「食物研究和行動中心」(Food Research & Action Center)部門主管沃林格(Ellen Vollinger)向CBS表示，「飢餓問題會席捲許多州，人們平均每月將失去約82美元的SNAP福利，這是一個驚人的數字。」

福利 加州 疫情

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