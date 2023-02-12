小狗高速路突然跳車 翻滾進車陣 奇蹟生還
101號高速公路1月出現令人心驚膽顫的畫面，一隻六個月大的小狗突然從行駛的車內跳下，幸好後面的汽車即時剎車，讓小狗奇蹟般的生還。
（影音來源：Ryan Cramer╱記者陳懿後製）
1月27日下午，克姆（Ryan Cramer）接放學的孩子回家，在101號公路上行駛時，他們放下車窗透風。途經洛縣Woodland Hills附近時，寄養在他們家的小狗蘇菲（Sophie）突然從車窗縫隙跳出，重重摔在路面，還翻滾好幾圈。
據小主人描述，他聽到蘇菲的慘叫聲，回頭就看到蘇菲躺在車外的道路上，眼看就要被卡車撞到。
還好後方的卡車司機急忙踩下煞車， 讓蘇菲有時間可以躲過輪胎碾壓，其餘的車輛也立刻停下，避免嚴重交通事故發生，而這驚險的一幕，被克姆車上的行車記錄器全部記錄。
克姆隨後將汽車停在路邊，帶兩個孩子一同下車查看，並在高速公路的空地找到奇蹟生還的蘇菲，連忙帶它到動物醫院檢查。幸運的是，蘇菲只有髖部骨折、些許擦傷及受到驚嚇。兩週後，蘇菲完全康復，已可以重新走路。
經歷這次事件後，克姆一家決定領養蘇菲，並且他們也將蘇菲跳出窗外的影片上傳到網路上，希望能提醒其他狗主人，不要在高速路上開窗，犯同樣的錯誤。
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