加州華人熱衷玩樂高 升值潛力比黃金、股票還高？

許小姐的部分樂高玩具（記者朱敏梓/攝影）

積木玩具商樂高（Lego）是全世界最受歡迎的玩具品牌之一，不止受到孩子們的喜愛，更是吸引無數成年玩家。不過樂高也是「燒錢」玩具，部分樂高產品高達幾百元，想要做樂高迷需要耗費不少金錢。但也有華人 將其視為理財產品，因為他收藏的樂高，在幾年之內實現升值，身價直升三、四倍。

南加華人許女士是一個樂高迷，大約四年多前，她就入樂高「坑」，每年都要花費幾千元去購買樂高產品，許女士尤其種愛樂高機械組(lego technic)，機械組通常出品的都是各大品牌，例如Lamborghini、法拉利（Ferrari）、路虎（Land Rover）等知名汽車品牌的經典車型，且都是等比例設計，許女士介紹說，她很喜歡研究車子，機械組的每一款車子設計都非常精良，而且也圓了許多人的「豪車」夢，例如她有一款布加迪威龍（Bugatti Chiron）樂高，是依據真車1:8的比例還原，配有車門、引擎蓋以及可動的W16發動機和變速箱，還有一個鑰匙可以控制尾翼的升降，特別酷炫，並且動手的過程中，每拼完一個模塊，都是滿滿的成就感。

樂高積木布加迪威龍（Bugatti Chiron）（記者朱敏梓/攝影）

至於價格，樂高許多經典款產品的價格都不便宜，例如這款Bugatti Chiron官方售價349.99元，而最近推出的法拉利跑車售價449.99元，新推出的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）更是售價高達629.99元。許女士早已集齊機械組所有車型，以及其他很多樂高積木，她坦言「在樂高上，每年都要花幾千元」。不過，許女士說，樂高其實也是一種理財產品，尤其是絕版的樂高，會隨著時間累積不斷升值，她舉例說，她最早買過一款樂高保時捷Porsche 911 GT3 RS車型，官方價格是299元，買完不久就停產，之後二手和閒置的價格都一路飆升。這款保時捷樂高積木，在二手網站平台和亞馬遜 ，售價都在900-1300元之間，像是亞馬遜，售價1174元，而在二手平台Mercari上，更是有高達1299元的高價，這樣一算，這款樂高的身價翻至少三、四倍。

這款樂高Porsche 911 GT3 RS，官網售價299元，亞馬遜上售價超一千元。（記者朱敏梓/攝影）

事實上，此前早有分析發現，部分停產的樂高玩具比股票、債券、黃金和藝術品等其他傳統投資 更有升值潛力。根據俄羅斯國立高等經濟大學（HSE University）金融副教授Victoria Dobrynskaya在Research in International Business and Finance journal發表的研究報告「樂高：聰明的投資者玩具（Lego:The Toy of smart investors）」，在分析1987年至2015年間超過2300套樂高積木的價格後，發現它們每年升值約11%，超過「傳統」投資。

通常來說，一套 LEGO 玩具在停產退市後的兩三年裡，二手市場的價格就會開始上漲。例如2007年發售的「千年鷹號」發售價為499元，在退市幾年後，交易價格一度上漲近15倍，直到 2017 年樂高宣布複刻後價格才逐漸恢復。還有例如已經絕版的蝙蝠俠系列The Tumbler Joker's Ice Cream Surprise，從一開始的發售價50元已經漲到了952元，漲了約1804%，而絕版的海綿寶寶系列 Krusty Krab Adventures更是每年增長17.89%。