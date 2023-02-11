我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣

瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了

記者張宏/洛杉磯即時報導
餐廳業者鹿強在哈岡和亞凱迪亞兩家餐廳最新的瓦斯賬單加一起來兩萬多元。（鹿強提供）
餐廳業者鹿強在哈岡和亞凱迪亞兩家餐廳最新的瓦斯賬單加一起來兩萬多元。（鹿強提供）

每月萬元的瓦斯賬單讓華人餐廳業者慨嘆「這是在搶錢！」南加瓦斯費上漲讓普通民眾苦不堪言，月賬單較之前上漲幾倍，對於把瓦斯當作生命線的華人餐廳業者來說，瓦斯絕對不是價格上漲那麼簡單，而是成為堪比房租的巨大負擔。

在哈岡（Hacienda Heights）和亞凱迪亞（Arcadia）有兩家餐廳的業者鹿強最近壓力山大。他說，瓦斯賬單宛如過火箭一樣讓人心驚肉跳。11月一家餐廳的瓦斯賬單還是2000元，12月變成4000元，當時覺得漲一倍還能忍受，結果最新的賬單來了，亞市的餐廳瓦斯賬單費用竟是1萬3646元，哈岡的賬單9989元，兩家瓦斯費加起來都趕上一家餐廳一個月的房租了。

鹿強氣憤地說，賬單數字太誇張了，簡直是在搶錢。來美國幾十年，從來沒想到瓦斯會成為主要成本。去年同期瓦斯費用還只是2000元，現在漲了足足六倍，這到底是什麼物價啊？印鈔票也沒有那麼快。本來疫情期間，餐廳生意經營就很艱難，現在生活回歸正常，生意剛有所好轉，通貨膨脹又導致物價和人工上漲，現在這點利潤還要被瓦斯賬單吃掉，還讓大家怎麼活？小企業真的吃不消，政府不管一管麼，為什麼不能給瓦斯費設置一個上漲限額？

天普華人餐廳業者Lily也面臨同樣的困境。她表示，餐廳這個月瓦斯賬單快1萬元，之前還是5000元，現在漲了一倍。但餐廳目前還沒有漲價，這部分增加的成本還是自行承擔。客人不理解餐廳漲價是因為各項成本的增加，只會覺得餐費貴。聽說電費也要漲，再這樣下去很多華人餐廳都要關門了，以往是交不起房租關門，現在是因為交不起水電煤氣費。

商家如此艱難，民眾也一樣面臨著突然暴漲的瓦斯賬單。亞市華人齊小姐表示，他們一家三口，以往的瓦斯費每月最多100多元，現在一下子到300多元。還有華人瓦斯賬單一個月要2000多元。巴沙迪那的祝小姐說，他們家有七八個人，以往瓦斯賬單最多幾百元，這個月瓦斯賬單2000多元，簡直貴到不可思議。

華人李女士一家三口，平時很少在家做飯，只有基本的鍋爐和烘乾機使用瓦斯，即便如此瓦斯賬單也飆到300多元。她說，現在每個月看煤水電賬單都害怕，萬物皆漲，唯有工資不漲。她想換一個無需在家工作且工資高一些的差事，這樣至少白天使用的都是公司的水電，作為普通百姓只能從牙縫裡省錢。

華人 亞凱迪亞 天普

上一則

男低音歌唱家田浩江唱聊會 南加歌迷音樂會友

下一則

世界晚報／台灣土耳其搜救隊合力 耗20小時救出受困女

延伸閱讀

瓦斯漲 南加愛迪生電費擬調高4.4%

瓦斯漲 南加愛迪生電費擬調高4.4%
社會基層悲劇 家被斷水電瓦斯 夫妻雙死

社會基層悲劇 家被斷水電瓦斯 夫妻雙死
南加愛迪生擬漲電費4.4% 居民或收到高價帳單

南加愛迪生擬漲電費4.4% 居民或收到高價帳單
瓦斯費暴漲 補貼90至120元 可望提前撥給南加瓦斯用戶

瓦斯費暴漲 補貼90至120元 可望提前撥給南加瓦斯用戶
因應瓦斯費暴漲 南加將發補貼 每戶90至120元

因應瓦斯費暴漲 南加將發補貼 每戶90至120元
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
亞馬遜財報不佳，華人員工表示自己的股票縮水1/3。（Getty Images）

亞馬遜華人員工慘 股票跌憂被裁丟H1-B身分

2023-02-06 02:20

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年

臨床判死15分鐘 女子復活曝「瀕死經驗」：去了天堂5年
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」

半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」