瓦斯賬單每月上萬元 餐廳業者撐不下去了

餐廳業者鹿強在哈岡和亞凱迪亞兩家餐廳最新的瓦斯賬單加一起來兩萬多元。（鹿強提供）

每月萬元的瓦斯賬單讓華人 餐廳業者慨嘆「這是在搶錢！」南加瓦斯費上漲讓普通民眾苦不堪言，月賬單較之前上漲幾倍，對於把瓦斯當作生命線的華人餐廳業者來說，瓦斯絕對不是價格上漲那麼簡單，而是成為堪比房租的巨大負擔。

在哈岡（Hacienda Heights）和亞凱迪亞 （Arcadia）有兩家餐廳的業者鹿強最近壓力山大。他說，瓦斯賬單宛如過火箭一樣讓人心驚肉跳。11月一家餐廳的瓦斯賬單還是2000元，12月變成4000元，當時覺得漲一倍還能忍受，結果最新的賬單來了，亞市的餐廳瓦斯賬單費用竟是1萬3646元，哈岡的賬單9989元，兩家瓦斯費加起來都趕上一家餐廳一個月的房租了。

鹿強氣憤地說，賬單數字太誇張了，簡直是在搶錢。來美國幾十年，從來沒想到瓦斯會成為主要成本。去年同期瓦斯費用還只是2000元，現在漲了足足六倍，這到底是什麼物價啊？印鈔票也沒有那麼快。本來疫情期間，餐廳生意經營就很艱難，現在生活回歸正常，生意剛有所好轉，通貨膨脹又導致物價和人工上漲，現在這點利潤還要被瓦斯賬單吃掉，還讓大家怎麼活？小企業真的吃不消，政府不管一管麼，為什麼不能給瓦斯費設置一個上漲限額？

天普 華人餐廳業者Lily也面臨同樣的困境。她表示，餐廳這個月瓦斯賬單快1萬元，之前還是5000元，現在漲了一倍。但餐廳目前還沒有漲價，這部分增加的成本還是自行承擔。客人不理解餐廳漲價是因為各項成本的增加，只會覺得餐費貴。聽說電費也要漲，再這樣下去很多華人餐廳都要關門了，以往是交不起房租關門，現在是因為交不起水電煤氣費。

商家如此艱難，民眾也一樣面臨著突然暴漲的瓦斯賬單。亞市華人齊小姐表示，他們一家三口，以往的瓦斯費每月最多100多元，現在一下子到300多元。還有華人瓦斯賬單一個月要2000多元。巴沙迪那的祝小姐說，他們家有七八個人，以往瓦斯賬單最多幾百元，這個月瓦斯賬單2000多元，簡直貴到不可思議。

華人李女士一家三口，平時很少在家做飯，只有基本的鍋爐和烘乾機使用瓦斯，即便如此瓦斯賬單也飆到300多元。她說，現在每個月看煤水電賬單都害怕，萬物皆漲，唯有工資不漲。她想換一個無需在家工作且工資高一些的差事，這樣至少白天使用的都是公司的水電，作為普通百姓只能從牙縫裡省錢。