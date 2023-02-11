洛杉磯新地標六街大橋 三華人設計師分享幕後

「六街大橋」設計團隊（記者朱敏梓/ZOOM截圖）

美國華人 在各領域皆有傑出人才及卓越的表現，長年默默耕耘，成就非凡。由爾灣圖書會、台大校友會主辦的「洛杉磯市六街大橋」講座，特別邀請到三位直接參與工程的華人專業人士，介紹這座大橋的前世今生與未來。三位專業人士分別是前城市項目經理顧中睦(JOHN KOO）、高級結構設計師陸鋭（Rui Lu）以及設計顧問主管王永年（Yung-Nien Wang）。同時，主辦方也希望藉由探索六街大橋，讓大家以這座洛杉磯市新地標為榮，並鼓勵更多華人在各行各業發光發亮。

「六街大橋」因位於洛杉磯市第六街而得名，這座新橋於2022年7月8日正式啟用，取代了建於1932年的舊橋。這座大橋斥資5.88億元，自2016年開始修建，是洛杉磯市有史以來最大規模的橋樑興建計畫。顧中睦詳細介紹了「六街大橋」的誕生過程，一座大橋的誕生需要歷經多年的打磨，需要完成各種抗震、環境檢測 ，以及周邊各種設施的搬遷和房地產收購。此外，在大橋建造過程中不可避免會遇到很多的挑戰，包括電力線、通信線路、天然氣管道等多個項目。通過顧中睦的講述，大家對於這所大橋的「來之不易」有了更深刻的體會。

陸鋭是「六街大橋」主要設計人員之一，在美國前五名設計公司任職多年，除了六街大橋外，陸鋭在洛杉磯參與了多項社會工程，例如洛杉磯國際機場 高架橋、交流道，馬斯克主導的高速隧道項目等。陸鋭介紹了「六街大橋」的設計特色，這座大橋是洛杉磯歷史上設計最複雜的大橋，全長3060英尺，主跨長度313英尺，為了突出設計多樣性，每個橋拱的長度和高度都不盡相同，向外側傾斜，且沒有水平支撐。與常規設計不同，「六街大橋」採用了網狀的橋拱設計，雖然難度更大，但是硬度更大，支撐力更強，也更具安全性。