休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案

在大批警力封鎖下,百利大道淨空,讓抗議民眾順利完成訴求。(記者封昌明/攝影)

為抗議德州 參議員Lois KorkHurst提出的SB147法案,禁止中國、北韓、俄羅斯、伊朗公民在德州購買地產的擬批准法案(包括在美合法居住持中國護照者)及參議員Donna Campbell 提出的SB552法案禁止同樣四國公民購買和租賃德州農業用地和牧場(包括在美合法居住持中國護照者),嚴重影響中國人權益,全美亞裔領袖委員會(AALC)2月11日在中國城黃金廣場前集會,發出怒吼抗議該法案涉及種族歧視 。

影音來源:記者封昌明製作

休士頓市長Sylvester Turner、國會議員希拉傑森李、Al Green、Lizzie Fletcher、德州眾議員Gene Wu、Suleman Lalani、Ron Reynolds's、市議員譚秋晴等眾多位政要雲集,與集結抗議的民眾一同吶喊「反種族歧視、反SB147法案、反SB552法案」等口號,向德州政府抗議,此活動吸引了全休士頓各大媒體出動採訪。

頂著40度左右的寒風,遊行隊伍由休士頓市長帶領,眾人從黃金廣場出發,一路到百佳超市廣場折返,在大批警力管制下,整個百利大道淨空,抗議隊伍浩浩蕩蕩行經百利大道數個華資銀行門口,引進民眾注意,這是繼上月哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在中國城宣誓就職後,另一個重量級政治動作「由休士頓市長帶領華人 僑領在中國城內遊行」象徵意義更顯非凡。

活動總召集人羅玲疾呼:這兩個法案的通過,將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 德州華人華僑不能做沉默的羔羊,逆來順受。 這次的反歧視運動不分黨派,不是涉及黨派的政治活動,而是涉及維護華人華僑權益的活動。 是挽救華人華僑世代被歧視的抗爭。 所有華人華僑和所有社團都應該站出來反擊新的排華法案,維護華人華僑生存發展的基本權益! 讓我們一起走上街頭,一起抗議,反對種族歧視,強烈要求取消兩個法案!

華人華僑要想走出一百四十年不得翻身的泥沼,舒暢地活在一片晴朗的天空之下,真正地實現我們的美國夢,就必須成為「坐上賓」,否則就成為「盤中餐」, 失去 話語權(if you are not at the table,you will be on the menu!)

德州州長Greg Abbott已經宣稱他會簽署SB147法案。 德州副州長Dan Patrick 成立了SB147和SB552委員會。 大概在2月14日之前SB147法案委員會將投票,過半數就會通過。 法案將被送到 德州參議院審議。 大概在2月28日或3月初,參議院(共和黨(19)民主黨( 12) 會投票表決。 過半數就會通過。現在我們華人華僑的生存岌岌可危,情況非常緊急!