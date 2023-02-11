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影／抗議排華的SB147號法案 休士頓市長帶領華人遊行

加國也出現高空不明物體 杜魯多下令 美戰機將其擊落

休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案

記者封昌明／休士頓即時報導
在大批警力封鎖下，百利大道淨空，讓抗議民眾順利完成訴求。（記者封昌明／攝影）
在大批警力封鎖下，百利大道淨空，讓抗議民眾順利完成訴求。（記者封昌明／攝影）

為抗議德州參議員Lois KorkHurst提出的SB147法案，禁止中國、北韓、俄羅斯、伊朗公民在德州購買地產的擬批准法案（包括在美合法居住持中國護照者）及參議員Donna Campbell 提出的SB552法案禁止同樣四國公民購買和租賃德州農業用地和牧場（包括在美合法居住持中國護照者），嚴重影響中國人權益，全美亞裔領袖委員會（AALC）2月11日在中國城黃金廣場前集會，發出怒吼抗議該法案涉及種族歧視

影音來源：記者封昌明製作

休士頓市長Sylvester Turner、國會議員希拉傑森李、Al Green、Lizzie Fletcher、德州眾議員Gene Wu、Suleman Lalani、Ron Reynolds's、市議員譚秋晴等眾多位政要雲集，與集結抗議的民眾一同吶喊「反種族歧視、反SB147法案、反SB552法案」等口號，向德州政府抗議，此活動吸引了全休士頓各大媒體出動採訪。

頂著40度左右的寒風，遊行隊伍由休士頓市長帶領，眾人從黃金廣場出發，一路到百佳超市廣場折返，在大批警力管制下，整個百利大道淨空，抗議隊伍浩浩蕩蕩行經百利大道數個華資銀行門口，引進民眾注意，這是繼上月哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在中國城宣誓就職後，另一個重量級政治動作「由休士頓市長帶領華人僑領在中國城內遊行」象徵意義更顯非凡。

活動總召集人羅玲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 德州華人華僑不能做沉默的羔羊，逆來順受。 這次的反歧視運動不分黨派，不是涉及黨派的政治活動，而是涉及維護華人華僑權益的活動。 是挽救華人華僑世代被歧視的抗爭。 所有華人華僑和所有社團都應該站出來反擊新的排華法案，維護華人華僑生存發展的基本權益！ 讓我們一起走上街頭，一起抗議，反對種族歧視，強烈要求取消兩個法案！

華人華僑要想走出一百四十年不得翻身的泥沼，舒暢地活在一片晴朗的天空之下，真正地實現我們的美國夢，就必須成為「坐上賓」，否則就成為「盤中餐」， 失去 話語權（if you are not at the table，you will be on the menu！）

德州州長Greg Abbott已經宣稱他會簽署SB147法案。 德州副州長Dan Patrick 成立了SB147和SB552委員會。 大概在2月14日之前SB147法案委員會將投票，過半數就會通過。 法案將被送到 德州參議院審議。 大概在2月28日或3月初，參議院（共和黨（19）民主黨（ 12） 會投票表決。 過半數就會通過。現在我們華人華僑的生存岌岌可危，情況非常緊急！

小小抗議者在抗議隊伍中格外引人注意。（記者封昌明／攝影）
小小抗議者在抗議隊伍中格外引人注意。（記者封昌明／攝影）
休士頓市長Sylvester Turner發表演說，抗議德州SB147號法案涉種...
休士頓市長Sylvester Turner發表演說，抗議德州SB147號法案涉種族歧視。 （記者封昌明／攝影）
活動總召集人羅玲大聲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產...
活動總召集人羅玲大聲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 （記者封昌明／攝影）

德州 華人 種族歧視

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