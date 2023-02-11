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加國也出現高空不明物體 杜魯多下令 美戰機將其擊落

華航推出情人節93折機票 經濟艙880元

記者張宏/洛杉磯即時報導
中華航空（China Airlines）即日起至19日推出情人節心動價93折促銷，經濟艙含稅便宜到880元。（華航提供）
中華航空（China Airlines）即日起至19日推出情人節心動價93折促銷，經濟艙含稅便宜到880元。（華航提供）

中華航空（China Airlines）即日起至19日推出情人節心動價93折促銷，經濟艙含稅便宜到880元，也是疫情以來難得的低價。同時華航3月底將在安大略機場恢復每周七個航班，方便華人區民眾往返台灣。

華航最近促銷不斷，先是在去年12月推出全航線各個艙等都能享受會員85折優惠，現在又推出情人節折扣。華航地區營業經理李宜真表示，這次情人節折扣是93折，從即日至19日期間，購買即日到5月15日出發的機票，包括北美出發飛往亞洲的航線，涵蓋商務艙、豪經艙和經濟艙，官網機票全面折扣。折扣後的洛杉磯到台北的往返經濟艙機票含稅不過880元，可謂疫情三年來少有的好價格。

她說，現在華航每周有14個航班飛往台北，包括洛杉磯國際機場的十班和安大略機場的四班，到3月底，安大略也會恢復日班。現在屬於淡季，但是華航的航班上座率已達到八成，目前的趨勢讓人對暑假旺季的機票銷售抱有信心。建議民眾抓住折扣機會，在華航官網或機票業者處購買機票。

關小姐計劃3月回台灣，她說，現在回台灣的機票價格趨向於疫情前的水平，讓人感覺疫情終於過去了。機票便宜她會更願意多回幾次台灣，所以她計劃今年春天和秋天各飛一次。她身邊的朋友也有類似的想法，大家還相約一起順便去日本泡湯和賞櫻花。

持有中國護照的林先生也打算今年去台灣遊玩，他說，他雖然有美國綠卡，但依然是中國公民，現在終於等到台灣對大陸遊客開放，可以辦理旅行簽證。尤其是飛台北的機票價格相當誘人，他計劃今年和家人去台南旅行，感受一下一直都嚮往的台灣小吃。

洛杉磯國際機場 疫情 航線

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