H-1B和L1工作簽證持有人或可在美國境內續簽

北京美國使領館前排隊入內的民眾。（讀者提供）

有媒體近日報導，美國政府將在今年年底允許部分H1B 和L1工作簽證 持有人在美國境內續簽。該計畫日後若擴大範圍實施，將大大惠及包括中國大陸人在內的工作簽證持有人。

最先爆出該消息的是Bloomberg Law。該媒體援引美國領事館事務局（Bureau of Consular Affairs）簽證服務副秘書Julie Stufft的說法，美國將在今年晚些時候對部分H和L簽證持有人進行試驗性政策（pilot program）。

H1B工作簽證是發放給擁有大學及以上學歷的人，讓其能夠合法在美國工作的簽證。印度 和中國是H1B工作簽證持有人最多的兩個國家，而L1是發放給外國企業派駐在美國的高管的簽證。不過Julie Stufft並未具體透露第一輪的試驗性政策會惠及多少人，不過她表示如果順利，該項目將在未來擴大範圍實施。

根據目前的政策，H1B工作簽證有效期是三年，在美國最多可以延續一次，一共六年。如果申請人辦綠卡到了某個階段，則可無限延期。不過對於中國大陸人，只要出境美國，則需要去領事館續簽蓋章，而一次續簽的有效期只有一年。對於想回國探親的大陸人，幾乎每年回去都要續簽一次。

在美國境外的使領館續簽除了麻煩，還有被審查的可能性。川普執政期間，對外國勞工政策緊縮，導致使領館審查簽證更加嚴格。有不少大陸人回去探親，續簽時被審查，而且一查就是幾個月，嚴重耽誤生活和工作安排。加上這幾年受疫情影響，造成部分使領館人手短缺，預約常常爆滿，預約續簽可能要排到幾個月之後。根據Bloomberg Law的報導，印度的美國使領館，續簽面談已經排到一年以後。

不過對於台灣人則沒有不便。持有H1B的台灣人士，只需要在H1B有效期內簽一次即可，除非遇到H1B更新，則無需到使領館續簽，可自由往返台美。

事實上，在2004年之前，美國是允許在美國境內續簽工作簽證的。不過2001年發生911事件，導致當局加強了對入境外國人的審查。如果美國政府能夠逐漸恢復該政策，將對包括中國大陸人在內的工作簽證持有人帶來很大的益處。不過Julie Stufft也表示，該政策想要全面實施，雖不需要擬定新法律，但需要增加新的分支部門和人手，這也許是一項挑戰。