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LAX客機與接駁巴士地面碰撞五人受傷

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場10日晚一架美國航空的噴氣式飛機與一輛乘客接駁巴士相撞。（KTLA）
洛杉磯國際機場10日晚一架美國航空的噴氣式飛機與一輛乘客接駁巴士相撞。（KTLA）

洛杉磯國際機場（LAX）於10日(週五)晚上發生相撞事件，一架美國航空公司的噴氣式飛機與一輛乘客接駁巴士相撞，造成五人受傷。

機場官員說，墜機發生在機場南側，晚上十點左右，飛機正從登機口被拖到滑行道上的停車場，當時這架空中客車 A321 飛機上沒有乘客，但接駁巴士上有乘客。

洛杉磯消防局（LAFD）的護理人員對五名傷者進行了治療。消防部門表示，拖曳噴氣式飛機的拖車司機被送往醫院，情況一般，巴士司機和兩名巴士乘客情況良好。 該部門表示，飛機上只有一名工人，他在接受治療後拒絕被送往醫院。

洛杉磯國際機場在推特上寫道，「今晚從登機口被拖到停車場的一架噴氣式飛機與一輛穿梭巴士相撞，導致約五 人受傷，我們感謝合作夥伴@LAFD迅速響應，並為接駁車上的乘客提供治療。機場運營保持正常。」

目前碰撞原因仍在調查中。美國航空公司表示，事故發生時這架飛機並非商業航班，機上也沒有乘客。

美國聯邦航空局表示將調查這起碰撞事件。最近全美各主要機場發生了一連串不尋常的事件。就在2月4日，兩架飛機在德州（Texas）奧斯汀伯格斯特國際機場(Austin-Bergstrom International Airport)險些相撞，此前一架聯邦快遞（FedEx）貨機和西南航空（Southwest Airlines）一架客機也差點擦撞。

洛杉磯國際機場 德州 墜機

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