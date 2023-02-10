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全美平均一天一輛車撞進7-11便利店

洛杉磯訊
汽車撞入亞凱迪亞7-11便利店。（圖片來源：亞凱迪亞消防局）
汽車撞入亞凱迪亞7-11便利店。（圖片來源：亞凱迪亞消防局）

據CBS電視台7日報導，一位來自芝加哥的男子凱爾（Carl）近期收到收到一筆來自7-11便利商店的9100萬元的和解金，原因是2017年他在一家7-11店前等待咖啡，突然店前的一輛汽車失控撞進店內，致使凱爾被夾在中間全身多處受傷，最後失去雙腿。

而撞傷凱爾的司機最後承認嚴重魯莽駕駛，誤將剎車當油門。但該類車禍並不少見，汽車撞入商店的問題受到關注，因為在全國類似案件十分頻繁。

根據統計顯示，全美在15年間一共發生6253起汽車撞入7-11店事件，平均一天發生一起事故。由店面安全委員會（Storefront Safety Council）共同創辦人瑞特（Rob Reiter）收集的數據顯示，在美國的車輛撞入商店的類似事件一天超過100起，每年至少有1萬6000人因此受傷，以及2600人喪命。

但是7-11便利店在法庭上要求向公眾隱瞞這些數據，並且與受害人私下和解，最高的和解金就是凱爾的9100萬元。

目前凱爾的律師和店面安全委員會都在向法院申訴，希望能公開相關數據，讓他們能計算事件發生的頻率，並實施安全措施，避免更多受害者。例如在便利商店外為加上安全護柱，尤其是車位在商店正面的便利商店。

7-11便利店對該車禍發布聲明表示悲傷和心碎，但事故由魯莽的司機造成的，該店家最遵守所有的建築法和條例，與這次事件無關。

審理這起車禍的法官判定，7-11便利店有責任在商店前安裝防護柱，但是該商店並沒有具體計畫，要在哪裡和什麼時候安裝柱子。

在過去17年間，南加州地區的7-11便利店發生至少12起撞店事故，其中包括2008年在芳泉谷（Fountain Valley）一名青少年駕駛無牌汽車撞入7-11、2011年疑似酒駕的75歲老翁駕駛Lexus撞入另一家芳泉谷的便利商店，還有2022年來自蒙羅維亞的男子撞入亞凱迪亞的7-11便利店後被逮捕。

一輛黑色的廂型車撞進位在加州奇科（Chico）的一加一元店。（圖片來源：安全委員...
一輛黑色的廂型車撞進位在加州奇科（Chico）的一加一元店。（圖片來源：安全委員會官網）

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