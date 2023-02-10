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南加橙縣女惡意撞損多輛車 警民合力攔阻制伏

洛杉磯訊
嫌犯多次衝撞後，車體前端也嚴重損壞。（abc7截圖）
嫌犯多次衝撞後，車體前端也嚴重損壞。（abc7截圖）

加州橙縣米慎維埃和(Mission Viejo)一處商業停車場，一名女子2月9日（週四）故意衝撞多輛汽車，並在犯案過程險惡意擦撞上試圖阻止她的受害車主。

Makaylah0yt提供，後製：記者張庭瑜

據目擊者拍攝影片顯示，由該名女司機駕駛的休旅車在米市一處停車場先撞向一輛車後，倒退用力撞上另一輛停放車輛。衝撞過程中，一名受害男子衝出大喊「那是我的車」。嫌犯見狀非但不停止，更徑直駛向該名車主，迫使該名車主及一旁圍觀女性被迫跳開。囂張行徑讓許多旁觀者們看不下去，紛紛試圖阻止。一名男子更一度衝上嫌犯車窗旁大喊「下車」，但嫌犯絲毫不予理會，接倒車逃離停車場，留下遭衝撞損壞的至少五輛車。

橙縣警察局表示，警方到場做筆錄的過程後，在高速公路旁發現逃逸中的嫌犯，警方試圖將她抓捕歸案，但嫌犯直接駕車駛離。讓警方不得不通知加州高速路巡警（CHP）協助抓捕。最終，雙方配合在號高速公路上將嫌犯抓捕歸案，罪名是使用致命武器襲擊他人和故意破壞重罪。所幸，期間並沒有任何人員傷亡。

目前警方尚不清楚這起撞車事件的事發原因，也不清楚嫌犯是否服用了管制藥物，一切線索仍待警方調查。目前，嫌犯的姓名則尚未公佈。

加州 橙縣 警察

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