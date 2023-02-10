聖蓋博金世紀廣場 8日多車被砸財物被偷

何小姐放在座車副駕駛座上的物品遭竊賊洗劫。（何小姐提供）

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）金世紀廣場，於2月8日（週三）中午發生了多輛車被砸案。受害華女 何小姐的車窗被打破，車內物品被盜，包括電腦、iPad、名牌外套等貴重物品，停在周遭的汽車 也是全數遭殃。

何小姐表示，她在金世紀廣場上班有一段時間了，以前不曾有過類似案件發生。因此，當她看著被砸碎的車窗，第一反應是「是不是自己車窗忘了鎖」？走近一看，才發現碎裂的玻璃散落在車內各個角落。

無獨有偶，與何小姐停在同方向的另外兩輛汽車的玻璃也被砸碎，其中一位車主在中午12時發現愛車慘狀立即報警，隨後駕車離去但留下一地碎玻璃。因受害者的車輛均停放在一間雜貨店旁，離出口非常近，這使得歹徒能夠迅速逃跑。

何小姐的座車被砸損失慘重，車內的手提電腦、ipad、昂貴大衣、眼鏡等被偷走，合計損失超過5000元。與警方做完筆錄後，也通知蘋果 公司試圖鎖定找回平板電腦。蘋果店員則無奈表示，竊賊已關機，暫時無法鎖定。但若能鎖定，可使竊賊無法使用，可保證個人資訊安全。同時，Apple Pay服務也將在遺失的裝置上停用。