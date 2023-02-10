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聖蓋博金世紀廣場 8日多車被砸財物被偷

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
何小姐放在座車副駕駛座上的物品遭竊賊洗劫。（何小姐提供）
何小姐放在座車副駕駛座上的物品遭竊賊洗劫。（何小姐提供）

洛杉磯縣聖蓋博市（San Gabriel）金世紀廣場，於2月8日（週三）中午發生了多輛車被砸案。受害華女何小姐的車窗被打破，車內物品被盜，包括電腦、iPad、名牌外套等貴重物品，停在周遭的汽車也是全數遭殃。

何小姐表示，她在金世紀廣場上班有一段時間了，以前不曾有過類似案件發生。因此，當她看著被砸碎的車窗，第一反應是「是不是自己車窗忘了鎖」？走近一看，才發現碎裂的玻璃散落在車內各個角落。

無獨有偶，與何小姐停在同方向的另外兩輛汽車的玻璃也被砸碎，其中一位車主在中午12時發現愛車慘狀立即報警，隨後駕車離去但留下一地碎玻璃。因受害者的車輛均停放在一間雜貨店旁，離出口非常近，這使得歹徒能夠迅速逃跑。

何小姐的座車被砸損失慘重，車內的手提電腦、ipad、昂貴大衣、眼鏡等被偷走，合計損失超過5000元。與警方做完筆錄後，也通知蘋果公司試圖鎖定找回平板電腦。蘋果店員則無奈表示，竊賊已關機，暫時無法鎖定。但若能鎖定，可使竊賊無法使用，可保證個人資訊安全。同時，Apple Pay服務也將在遺失的裝置上停用。

此外，金世紀廣場在幾年前也曾發生過輪胎被盜事件，現在的車輛被砸事件令居民擔憂，希望政府部門加強安全措施，確保居民的安全。何小姐表示，這起案件與近期幾起車窗被砸案為結構性犯罪，目前已在警局立案，等待警方調查通知。

何小姐汽車後座上的物品被竊賊任意亂丟。（何小姐提供）
何小姐汽車後座上的物品被竊賊任意亂丟。（何小姐提供）
何小姐的車窗被砸，碎玻璃散落車內四處。（何小姐提供）
何小姐的車窗被砸，碎玻璃散落車內四處。（何小姐提供）

汽車 蘋果 華女

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