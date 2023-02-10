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內陸兩女劫殺八旬女賭客定罪 面臨終身監禁

記者啟鉻／河濱即時報導
南加內陸地區兩名女子謀殺年逾八旬女賭客獲判終身監禁。（警方提供）
南加內陸地區兩名女子謀殺年逾八旬女賭客獲判終身監禁。（警方提供）

南加內陸河濱縣莫瑞諾谷市（Moreno Valley）兩名女子8日獲罪，被告於2019年涉嫌在大莊家賭場一個衛生間謀殺來自長堤市（Long Beach）的84歲女賭客，奪取被害人賭金，被控一級謀殺、搶劫及虐待老人等項罪名成立。

河濱縣高等法院，經過一個月審判，陪審團審議了兩個小時，最後裁定38歲的被告威廉姆絲（Kimesha Monae Williams）和42歲的被告托色爾（Candace Tai Townsel）在坦密庫拉市附近的大莊家賭場（Pechanga Resort Casino）犯下一級謀殺、搶劫及虐待老人罪。

河濱縣地檢署發言人麥肯姿（Amy Mckenzie）表示，兩名被告將面臨終身監禁，不得假釋，這也是地檢署所尋求的懲處。被害人的女兒阿薩德在聲明中說，感謝陪審團對傷害和謀殺母親的人做出了有罪判決。

在審判過程中，檢方公布了案發賭場在2019年8月31日的一段監控視頻，顯示兩名被告正要從賭場走出去時，看到被害人阿薩德 （Afaf Assad）隨身拿著一個粉紅色大錢包，與先生Youanness Assad一起進入賭場。被告立馬轉身，緊隨被害人進入衛生間，將阿薩德隨身900元現金搶走。

被害人在遭遇搶劫過程中被摔倒並傷及頭部，於2019年9月4日死亡。實施搶劫的威廉姆絲身高6呎1吋，體重300磅，第一個衝進衛生間行凶；托色爾身高5呎5吋，體重200磅。據稱，兩名被告均有犯罪前科。

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