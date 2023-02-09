南加世華會長交接典禮19日舉行 節目超精彩

世界華人工商婦女企管協會南加州分會候任會長鄭怡薇透露，交接期禮上將有前會長組成的旗袍秀。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會2月9日（週四）舉辦記者會，宣布會長交接典禮將於2月19日（週日）舉辦，並打出「怡心續傳承、薇光耀世華」為本屆精神口號。

南加州 分會會長交接典禮將於2023年2月19日（星期日），在 Sheraton Los Angeles San Gabriel 舉行年會，由現任會長裴映棋交棒給候任會長鄭怡薇。當天除了隆重的交接儀式，豐盛的晚餐外，並精心安排歌舞表演、禮品抽獎及舞會等精彩活動，其中大獎之一更有華航、長榮贊助的返台機票，實為一個難得的盛會。

鄭怡薇在記者會中介紹了 2023 年理事、監事、執行委員、暨名譽理事、榮譽顧問名單，及並公佈一同年度系列活動，如金冠獎頒獎等年度大戲。她也表示，自己抱著誠惶誠恐的心情接任這個職位，希望未來一年間各大先進、可以多多指教指導。而今年的標語也取材至她名字中的二字。也代表傳承的意義。而交結典禮當日除了邀請榮譽顧問及長官頒發聘書、及獎盃之外，還有所有前會長一起準備的特別節目。 鄭怡薇也透露，特別節目中，會長們將身著中式旗袍，希望大家敬請期待。

裴映棋表示，擔任會長一年間，很感謝每位成員、姐妹、及大家對她的指導，這次交接也如同她的畢業典禮，歡迎大家參與交接典禮，也相信協會在鄭怡薇的帶領下越來越好。

世華南加州分會成立至今已32年，凝聚愛心與熱心的華商婦女菁英，積極投身公益，每年除了配合政府推動僑務活動外，舉辦各種講座，如商業、資訊、科技、健身 ，金冠獎選拔，分享傑出企業婦女成功經驗，推選牽手獎恩愛夫妻、好媽媽好婆婆楷模，同時也關懷弱勢團體、拜訪老人院等等，透過全體會員共同努力、彼此關愛與世界商業接軌。

出席記者會的有洛僑中心陳敏永主任、經文處秘書車懿恬、僑務委員于仁豪、趙韻梅、世華副總會長陳玲華、世華南加分會監事長潘意玲等嘉賓。