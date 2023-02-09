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99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

記者啟鉻／東谷即時報導
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

南加州內陸地區新增華資99大華超市（99 Ranch Market）東谷分店，將於2月11日（周六）早上8點舉行盛大開幕儀式，也是該全美亞洲連鎖副食品牌店第58家分店。據TAWA Group市場部經理 Henry Chuang表示，結合當地特點，東谷市分店提供部分全新商品，一些商品定位在年輕族群，還有其他族裔消費者。

影音：記者啟鉻／攝製

99大華超市東谷分店位於東谷市鄰近15號公路的商業餐飲購物廣場，地址：4956 Hamner Ave. Eastvale。該廣場有好市多超市（Costco)及多家著名餐飲連鎖店，也是當地消費者最集中的購物廣場之一。東谷分店內各消費區主要包括：雜貨、農產品、肉類、海鮮、烘焙及中餐區Hot Deli等。在大約3萬6000平方呎的店內，提供超過萬種商品。華人消費者的印象是，各消費區都很整潔，種類多，感覺一新。

99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

雜貨區商品有：乾貨、人氣小吃、正宗醬料、調味品，還有方便的速凍品，如餃子、蔥油餅等；農產品區包括：多種新鮮蔬菜、水果，從本地或全球採購的中國西蘭花、杏鮑菇，還有異國風味的熱帶水果，比如榴槤、荔枝、波羅蜜等；肉類區有精選USDA Prime頂級肉類、有機雞肉、美國和牛，提供切塊燒烤和涮涮鍋使用；海鮮區有鮮活及冷凍海鮮及佳餚美味，包括珍寶蟹、龍蝦、野生捕獲魚類，還有現切生魚片，店內提供免費魚類清洗、汽蒸和煎炸服務；全方位服務的烘焙店，提供一系列亞洲風味烘焙食品和街頭小吃美食，比如蛋撻、傳統中式糕點和雞蛋華夫餅等；餐區Hot Deli提供現成的菜餚和美食，包括小點心、叉燒、烤鴨和套餐等。

99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

Henry Chuang說，東谷分店的生魚片拼盤、烘焙店的輕食類商品，包括蔬菜沙拉、三明治、韓式的烤吐司三明治、台式的雞蛋糕、小吃，現榨的純蔬果果汁、水果拼盤都是獨具特色的。據了解，東谷分店裡還可以見到網紅食品，並開闢彩妝商品專區，提供網上熱賣的全新彩妝特色商品。Henry Chuang並表示，內陸東谷市有很多新移民，以往當地或周邊居民需要到奇諾岡市（Chino Hills）、科洛那市（Corona ）以及庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga)的99大華超市購物消費，現在東谷分店開業，對消費者更便利，東谷分店會將最好服務和商品提供給他們。

99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

Henry Chuang強調，東谷分店很多商品定位在年輕消費者群體，比如網紅商品、輕食、氣泡飲等，部分肉類食品針對當地的講西班牙語的族群，每周特價商品也提供更多針對性的折扣優惠給當地消費者。

據了解，消費者除了在東谷分店實體店內體驗購物樂趣外，也可以現在99 Ranch.com購物或者下載行動App，可享受折扣優惠及免費送貨等服務。

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