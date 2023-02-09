內陸華洋小商家頻被盜 偷走廚具無法營業

南加內陸發生系列盜竊案件，至少四家小企業被破門而入。（KTLA5）

南加 內陸庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）日前發生系列盜竊案件，至少四家小企業被破門而入，其中包括華人 商家。監控視頻顯示，猖狂盜賊作案手法熟練，短短兩三分鐘就得手。

當局正在調查庫卡蒙加牧場的多起盜竊案，頻繁失竊讓小企業主們苦不堪言。華人業主丁曉佳（Xiao Jia Ding，音譯）2 月 7 日（周二）早上，發現自己的 Koio 茶舖遭受襲擊。據悉，兩名嫌疑人砸壞前門鎖，並偷走店內昂貴的廚房用具。丁曉佳指出，茶舖開業不久，被偷的東西都是全新的，包括一台專業的製糖機器，廚具失竊導致茶舖當天無法正常營業。

另外一戶商家Gandolfo’s New York 熟食店同樣被侵入。監控錄像顯示，2月8日（周三）凌晨 3 時 45 分左右，竊賊闖入前門直奔後台辦公室。在短短三分鐘內，他們偷走一個用螺栓固定在地板上的保險 箱，裡面裝著員工小費。店主 Kevin Mendez 和 Maria Gutierrez 指出，除了現金被盜，因為破壞造成的損失約 1萬元。 Gutierre感慨自己太倒霉，保險箱裡存放著約兩周的存款。

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局探員正在調查這些盜竊案，目前發現至少有四起，警方現在還不能確定這些案件是否相關，但認為有這種可能性。被盜的商家還包括維多利亞花園 （Victoria Gardens）購物中心的 Kabuki 日本餐廳，另一家名為David’s Gifts and Tobacco的商家同樣遭遇入室盜竊。

David’s Gifts and Tobacco的警報在凌晨 4 時左右響起，短短兩分鐘內，三名小偷破窗而入搶走商品，之後迅速離開。Cheryl Brown在這家店已工作 17 年，他說自己大部分的時間都在店裡度過，盜賊入室行竊讓他感覺受到威脅。 Brown說無法確定嫌犯用什麼工具砸碎窗戶，但得手後他們直接往後面逃跑。