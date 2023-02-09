康谷華協春晚熱鬧精彩 合力打造藝術饗宴

康谷華協會春晚「重新拥抱生活」迎新年。（康谷華協）

康谷中華文化協會兔年春晚「重新擁抱生活」，2月4日晚在千橡市美國銀行表演藝術中心成功舉辦，眾多志願者、千橡中文學校師生、社區成員和藝術家，合力打造並奉獻了一台藝術饗宴。

晚會在鑼鼓喧天的歡樂氣氛中拉開序幕，四位高中學生主持晚會。開幕舞是追夢千橡，歡快的舞步，韻味的書法，精致的剪紙，清脆的童謠，可愛的小獅子，喧鬧的腰鼓，喜慶的秧歌，千橡中文學校的老師，學生，家長會和康谷華協的委員們表演的舞蹈，融合眾多中華文化元素，為觀眾們展示了千橡華人 傳承中華文化及熱愛生活的風貌。

中文學校小朋友們為大家表演的《玉兔鬧春》，兔子們 忙著拔蘿蔔，吃青菜，和小朋友們一起看日出，採蘑菇，一派活潑的生活場景。千橡中文學校的童聲合唱《讓世界充滿愛》，傳遞出唯有愛可以化解孤單，戰勝苦難，給予希望的信息。

晚會上形式多樣的節目以不同形式展現中華文化的各個方面。當地的華人的幾個舞蹈團體也以各種美妙的舞姿給大家展出中國古典舞的柔和與現代舞 的美，以及各個民族的文化特色。藏族舞《康定情歌》融入了誇張的現代舞蹈動作和搖滾節奏，力求輕快、亮麗、陽光，以此來表現康巴姑娘豪爽大氣，活潑嫵媚以及熱情豪放的性格。 舞蹈《芭蕾遇見爵士》演繹了一個古典浪漫邂逅現代摩登的故事。

晚會以閉幕舞《有我們就足夠》結束。白兔是十二生肖中最幸運，最優雅的動物。 白兔冷靜、有耐心，是仁慈的象徵。 這些品質是過去幾年修復世界和我們的心靈非常需要的。 雖然障礙仍然存在，白兔將繼續在我們社區中恢復連通和包容，繼續證明著「我們就是我們所需要的！」

康谷華協會長王玉琴說，自1980年以來，康谷華協每年一度舉辦盛大春晚。春晚已成為當地社區的精神饗宴。在疫情 期間，舉辦了兩屆雲端春晚，今年第一次恢復了實體春晚，再次將一場精彩紛呈的表演獻給社區，表達了重新擁抱疫情後生活的美好願望和殷切祝福。