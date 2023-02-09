美華文藝季講座「胡適和張愛玲」11日晚線上舉行

胡適和張愛玲講座海報。（人文磚暨美華人文學會）

人文磚暨美華人 文學會策劃主辦2023 美華文藝季春季講座「文學與傳承」系列第三講，將於二月11 日在線上舉行。主題為「胡適和張愛玲」，文學評論家高全之主講。

「胡適和張愛玲」-《張愛玲學》作者高全之新近完成了第三本張愛玲研究著作：《私札與私語—三顧張愛玲》（台北聯經出版社）。中央研究院院士、美國國家藝術與科學院院士王德威教授稱高全之為張學研究領域的一支奇兵。

這次講題的重點在於胡適和張愛玲的交往經過，以及胡適於張愛玲的影響。 這個話題是體會胡適和張愛玲人格特質、宗教態度、以及兩岸立場的絶佳角度。高全之他們的書信、胡適的日記，澄清了張愛玲散文〈憶胡適之〉長期以來產生的誤導。

高全之1949年出生於香港，台灣成長，1975年赴美留學。電腦科學碩士。電腦工程師。退休 後定居美國。大學時期開始發表文學評論，引起文壇與學界注意和推薦。作品多次收入各種文學評論選集。著有：《當代中國小說 論評》，改版為《從張愛玲到林懷民》；《王禎和的小說世界》；《張愛玲學》；《張愛玲學（增訂版）》，《張愛玲學（增訂二版）》；《張愛玲學續篇》。《重探西遊記》、《私札與私語：三顧張愛玲》(Eileen Chang in Private Letters).

美西時間：2月11日(週六）晚間6:00-8:00 pm

美東時間：2月11日（週六）晚間9:00-11:00pm

台北亞洲時間：2 月12 日（週日）上午10:00-12:00

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