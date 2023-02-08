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華美博物館「波霸展」2/10登場探討波霸奶茶文化

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華美博物館2月10日推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」展覽（華美博物館）
華美博物館2月10日推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」展覽（華美博物館）

波霸奶茶在一定程度上改變了美國的飲食文化。華美博物館（Chinese American Museum）將在2月10日，推出「波霸秀：歷史、擴傳、第三空間」（the boba show: history, diaspora, & a third space）展覽，深入探討波霸的歷史和在美移民之間的聯繫。

「波霸奶茶」如今遍佈全美各大城市，已經成為一種社交口號，一種生活方式。在這些用木薯粉製作的食物背後，波霸更是美國亞裔社區的一種標誌；每一口波霸奶茶都代表著華裔美國歷史文化的新篇章，讓亞裔擁有一份獨一無二的自豪感。為了讓華裔民眾更深入了解波霸文化，華美博物館本次「波霸秀」通過多個具有傳奇色彩的藝術作品，包括三維雕塑、數字媒體、壁畫等形式，向民眾講述「波霸」的故事。

本次展覽匯集了九位當地藝術家，包括平面藝術家 Pereira、 插畫家 Vivian Shih、畫家 Dezcjon、壁畫家/畫家Nana、多媒體藝術家 roldy aguero ablao、多媒體藝術家 Samantha Tagaloa、電影製作人 Boone Nguyen、壁畫家/插畫家 Crisselle以及平面設計師 Ellie Chen。該展覽還將和當地奶茶店合作，為現場的來賓提供「道地」波霸奶茶。

該展覽定於 2 月 10 日（星期五）開放，並將持續到 2024年 1 月 7 日。華美博物館目前已恢復正常運營時間，開放時間為：每週二至週日上午十點到下午三點，周一閉館。地址：425 N. Los Angeles Street，Los Angeles, CA 90012，諮詢電話：213-485-8567

博物館 亞裔 華裔

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