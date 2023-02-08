反仇恨犯罪 應用手機收證和報警

聖拉蒙市警察局長Denton Carlson。（記者楊青/攝影）

由聯邦、加州 、洛杉磯縣及地方警政執法高層組成的反仇恨行動聯盟8日舉行圓桌會議，討論愈演愈烈的仇恨犯罪 現況及解決方案。部分與會者認為，近年法律對仇恨犯罪的定義較爲模糊制裁較爲寬鬆，導致仇恨犯罪甚囂塵上，尤其是一些針對亞裔的仇恨犯罪令人髮指。部分執法人員認為，每個人隨身攜帶的手機也是阻止仇恨犯罪並為警方提供有效綫索的有力武器，但同時提醒民眾在拍攝犯罪現場時要注意自己人身安全，盡可能及時報警幫助受害人。

南加大公共政策學院社區安全研究協會主任暨前洛杉磯縣警察 局局長麥唐諾、柯汶納市議員暨Rio Hondo警察學院主任Walter Allen、國際警察局長協會項目主任Domingo Herraiz、聖拉蒙市警察局長Denton Carlson、聯邦調查局仇恨犯罪調查專員等人，參加了當天由加州前參議員及少數黨領袖夏樂柏和聖蓋博谷共和黨林肯俱樂部負責人何美湄聯合主持的圓桌會議。

麥唐諾指出，過去兩年，加州和全國的仇恨犯罪明顯增加，犯罪手段明顯升級，從語言攻擊和塗鴉侮辱發展到人身攻擊和傷害，但同時各地警方由於經費大幅度削減，執法不力，仇恨犯罪在一些地區愈演愈烈，受害人層出不窮。

麥唐諾表示，當仇恨犯罪未得到應有的起訴和懲治時，社區和社會很難對仇恨犯罪有客觀的認知。仇恨犯罪看似無意，實際上常常是早有動機和計劃，所以社區教育和法律懲治一樣重要，如果法律對仇恨犯罪採取輕視和容忍態度，如何引起社會的注意和全民的防範意識？他認為，仇恨犯罪不是一個人或某些部門可以制止，包括受害人、民眾、社區、學校、警方、檢察官和政府部門都應該擔當起自己的責任，仇恨犯罪才可能收斂退卻。

Allen表示，現在警察學院培訓新警員時，除了體能和技能，同時加入了教育水平、文化認知、族裔瞭解等等考量。文化認知訓練可幫助警員深層理解仇恨犯罪發生原因，精神健康問題在仇恨犯罪中扮演的負面角色，同樣應該引起關注。他表示，過去兩年，仇恨犯罪常常以疫情為藉口攻擊亞裔，但這些仇恨在後疫情時期依然存在，應該引起執法部門和全社會的注意和重視。

Herraiz認為，瞭解恨來自哪裏，對停止仇恨犯罪非常重要。比如近期的中國「間諜氣球」事件是否會引起新一波的仇恨犯罪，執法部門正在嚴密觀察當中，阻止仇恨犯罪需要社區民眾、地方政府以及各級執法部門的聯合行動，防患於未然，很多人對口角和謾駡不以為然，但事實上不少仇恨犯罪就是從這些看起來不起眼的事情開始，最後發展成傷害性的仇恨犯罪。他認為，執法和立法方面，都需要對仇恨犯罪更嚴厲的制裁。

與會多位執法人員認為，每個人每天隨身攜帶的手機，可以成爲遏制仇恨犯罪的武器，不但對犯罪者具有震懾作用，而且可以為警方提供很好的現場證據。不過執法人員也提醒民眾，使用手機拍攝犯罪現場時一定要確保自己的人身安全，避免因拍攝而反被當成攻擊目標，而及時報警幫助受害人也同樣重要。