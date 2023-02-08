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洛市通過新規 因租金漲幅超10%租客搬出 須付安置費

洛縣8日通過單年最大支出6億970萬元解決遊民危機

洛杉磯訊
洛縣8日通過單年最大支出6億970萬元解決遊民危機。(美聯社)
洛縣8日通過單年最大支出6億970萬元解決遊民危機。(美聯社)

洛杉磯縣監督委員會8日通過洛縣有史以來最大的單年支出計劃，投放6億970萬元，加速與宣布緊急狀態的城市合作，解決無家可歸問題。

在宣布無家可歸問題進入地方緊急狀態四周後，縣政委員會一致批准了2023/24財年洛縣無家可歸者計劃，這也是迄今為止洛縣在單獨的財政年度用於防止和解決無家可歸問題上的最大投資。該預算的三個關鍵重點分別是：減少遊民營地，將無庇護居所的人帶進室內；增加臨時和永久住房安置；加強為無家可歸者提供心理健康和藥物濫用障礙服務。除6億970萬元預算外，該委員會還同時批准額外的7690萬元，用於擴大本縣與當地城市合作提供的住房和服務，以及創新計劃。

8日通過的預算比去年的5億4780萬撥款增加了6180萬元，增長了11%。洛縣政府表示，去年的遊民撥款為2萬2130個永久性支持性住房 (PSH) 單元提供全方位支持服務，使遊民永久性和臨時性住房增加4630個單元。超過6000萬元的限時租金補貼，用於快速安置新近成為無家可歸的人，並為他們提供服務，增加5029個臨時住房床位。

洛縣表示，加強預防無家可歸措施，包括將用於解決問題的資金增加十倍，有助於人們確定可行的臨時或永久住房和其他資源。增加40%的資金用於幫助人們在獲得住房同時獲得穩定的計劃。這些服務包括幫助他們獲得符合資格的福利，以及就業和收入支持的服務。

洛杉磯縣府批准的本年7690萬元用於擴大本縣與當地城市合作提供的住房和服務，內容將包括成立本地解決方案基金(LSF)，城市和政府委員會可以利用該基金與縣合作，幫助遊民搬出營地並搬進住房。今年的撥款為2000萬元。同時在現有的1000萬元投資的基礎上，為城市和政府委員會臨時住房基金 (CCOGIHS) 追加500萬元。到目前為止，去年的CCOGIHS撥款已經落實到遊民臨時住房的七個支持項目。此外還有貧民窟(Skid Row)行動計劃，包括增加臨時和永久性住房、行為健康和藥物濫用治療服務等；「每個婦女都安置( Every Woman Housed)」計劃，專為解決居住在貧民窟(Skid Row)的無家可歸婦女和家庭而設計；休閒車營地計劃，希望每年幫助300名居住在休閒車中的人，可找到更安全的住房解決方案並拆除無法使用的休閒車。

洛縣 遊民 預算

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