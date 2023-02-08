我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市通過新規 因租金漲幅超10%租客搬出 須付安置費

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：台日韓都被中監控

靈魂永生大愛永存—吳黎耀華緬懷星雲大師

記者丁曙／洛杉磯即時報導
1987年訪西來寺合影，（左起）黎梅華、星雲大師、吳黎耀華、西來寺住持。（吳黎耀華提供）
1987年訪西來寺合影，（左起）黎梅華、星雲大師、吳黎耀華、西來寺住持。（吳黎耀華提供）

星雲大師圓寂後，海內外名人紛紛發言悼念。其中，洛杉磯社區大學首位亞裔教委、六任美國總統顧問吳黎耀華（Julia Wu）7日向本報表示，她與大師有數十年淵源和深厚友誼，大師是她一生最景仰的宗教領袖，雖然自己是天主教徒，但大師是一位普世的宗教家，他以寬廣胸懐聯合各宗教派系，造福全人類，令她印象深刻。

吳黎耀華回憶，星雲大師來洛杉磯興建西來寺初年，就有機缘相識，協助他聯繫美國主流社會，扮演橋樑角色。當時她是雷根（Ronald Reagan）總統任命的教育顧問，並以自己多年政界和教育界人脈關係，爭取到加州州長杜美景（Governor Deukmejian）、聯邦參議員威爾遜（Senator Pete Wilson）和洛杉磯縣長安東諾維奇（Mike Antonovich）的支持建廟，並在西來寺落成開幕典禮上，她代表雷根總統頒贈賀狀，州長和參議員均派代表出席祝賀，她也代邀教育界主流人士觀禮。

吳黎耀華說，她非常欽佩星雲大師的佛法精神，因此經常應邀參加佛光會活動，以及星雲大師設於西來寺的講座。上世紀1990年代，她曾帶領洛杉磯社區大學學區理事會幾位委員和校長，應台灣教育界邀請訪問，特別拜訪了高雄佛光山。大師在台灣和到世界各地興建寺廟，都是從零開始。由於他的務實發展計劃和實際行動，說服當地政府和社區居民，爭取到大家的支持合作，共同打造繁榮的社會。

身為民選教育官員，吳黎耀華指出，星雲大師也是富有理想的教育家，每到一處就興建學校，創辦了西來大學以及澳洲五所大學即是明證。由於大師的推薦，她曾擔任西来大學教育講座主講人之一，還兩度應邀到澳洲雪梨的佛光會南天寺、加拿大多倫多的佛光會寺院主持教育講座，這些活動充分代表星雲大師對教育的重視。

新世紀以來，大師因健康狀況多半居住台灣，加上新冠疫情持續數年，她和大師幾乎沒有聯繫，唯有從世界日報的人間佛報版得知大師的近況。如今大師圓寂，完成他一生傳揚佛法的使命，他的佛門弟子和信徒滿天下，他的佛法精神永垂不朽。

吳黎耀華最後表示，自己含淚讀完星雲大師的臨終祈願文，深為感動。大師臨終遺願將他的血肉還歸天地，滋潤世人。他的離去只是短暫告别，他希望有乘願再來的機缘。大師雖已告別塵世，但他的靈魂永生，大愛永存。

教育 星雲大師 洛杉磯

上一則

南加愛迪生擬漲電費4.4% 居民或收到高價帳單

延伸閱讀

參選2024？郭台銘：我等國民黨一套辦法

參選2024？郭台銘：我等國民黨一套辦法
悼念星雲法師 佛立門開放追思

悼念星雲法師 佛立門開放追思
佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語

佛光山弔唁被問是否選2024 郭台銘：佛門聖地不打誑語
星雲法師：我一個和尚要錢幹什麼 都捐了吧

星雲法師：我一個和尚要錢幹什麼 都捐了吧
星雲大師生前會見2教宗 教友：與好友單國璽天上重逢

星雲大師生前會見2教宗 教友：與好友單國璽天上重逢
星雲大師興建西來寺曾遭阻 美國首位華人市長力挺建寺

星雲大師興建西來寺曾遭阻 美國首位華人市長力挺建寺

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

世界晚報／台女軍官疑再曝5段性愛片 從軍營搬到民宅了

2023-02-04 22:54
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

世界晚報／軍營變砲房 情侶飢渴難耐穿軍服做愛

2023-02-02 22:28
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關