靈魂永生大愛永存—吳黎耀華緬懷星雲大師

1987年訪西來寺合影，（左起）黎梅華、星雲大師、吳黎耀華、西來寺住持。（吳黎耀華提供）

星雲大師 圓寂後，海內外名人紛紛發言悼念。其中，洛杉磯 社區大學首位亞裔教委、六任美國總統顧問吳黎耀華（Julia Wu）7日向本報表示，她與大師有數十年淵源和深厚友誼，大師是她一生最景仰的宗教領袖，雖然自己是天主教徒，但大師是一位普世的宗教家，他以寬廣胸懐聯合各宗教派系，造福全人類，令她印象深刻。

吳黎耀華回憶，星雲大師來洛杉磯興建西來寺初年，就有機缘相識，協助他聯繫美國主流社會，扮演橋樑角色。當時她是雷根（Ronald Reagan）總統任命的教育 顧問，並以自己多年政界和教育界人脈關係，爭取到加州州長杜美景（Governor Deukmejian）、聯邦參議員威爾遜（Senator Pete Wilson）和洛杉磯縣長安東諾維奇（Mike Antonovich）的支持建廟，並在西來寺落成開幕典禮上，她代表雷根總統頒贈賀狀，州長和參議員均派代表出席祝賀，她也代邀教育界主流人士觀禮。

吳黎耀華說，她非常欽佩星雲大師的佛法精神，因此經常應邀參加佛光會活動，以及星雲大師設於西來寺的講座。上世紀1990年代，她曾帶領洛杉磯社區大學學區理事會幾位委員和校長，應台灣教育界邀請訪問，特別拜訪了高雄佛光山。大師在台灣和到世界各地興建寺廟，都是從零開始。由於他的務實發展計劃和實際行動，說服當地政府和社區居民，爭取到大家的支持合作，共同打造繁榮的社會。

身為民選教育官員，吳黎耀華指出，星雲大師也是富有理想的教育家，每到一處就興建學校，創辦了西來大學以及澳洲五所大學即是明證。由於大師的推薦，她曾擔任西来大學教育講座主講人之一，還兩度應邀到澳洲雪梨的佛光會南天寺、加拿大多倫多的佛光會寺院主持教育講座，這些活動充分代表星雲大師對教育的重視。

新世紀以來，大師因健康狀況多半居住台灣，加上新冠疫情持續數年，她和大師幾乎沒有聯繫，唯有從世界日報的人間佛報版得知大師的近況。如今大師圓寂，完成他一生傳揚佛法的使命，他的佛門弟子和信徒滿天下，他的佛法精神永垂不朽。

吳黎耀華最後表示，自己含淚讀完星雲大師的臨終祈願文，深為感動。大師臨終遺願將他的血肉還歸天地，滋潤世人。他的離去只是短暫告别，他希望有乘願再來的機缘。大師雖已告別塵世，但他的靈魂永生，大愛永存。