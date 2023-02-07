好萊塢名宅典雅奢華 郭台銘攜妻兒度假

豪宅入口位於道路盡頭，隱私性極好。（Zillow）

鴻海集團創辦人郭台銘 ，近日攜全家人抵達加州洛杉磯 度假，太太曾馨瑩在社交媒體上分享了度假照片，下榻於郭台銘家族於2020年初購置的一套位於洛杉磯縣（Los Angeles County）的頂級豪宅。該房產當年的成交易價格為4250萬元，比掛牌價低約18%。

豪宅位於洛縣西好萊塢 市的一個高檔社區鳥街（Bird Streets）內，當地住有眾多名人，如好萊塢男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）、女星安妮絲頓（Jennifer Aniston）、喜劇演員史菲德(Jerry Seinfeld)等。

據悉，郭台銘家族於2020年1月以長子郭守正夫妻之名，通過家族關聯公司支付7550萬美元，一口氣買下這裡的兩間比鄰豪宅，是當年全美第五大房產交易案。據房產網站的數據，這兩座豪宅的最終成交總價比掛牌時便宜了約20%。有華人房產經紀表示，當時正值疫情爆發之初，不少華人擔心房市不景氣選擇觀望。

此次在曾馨瑩照片中出現的這座豪宅建於2017年，坐落在好萊塢半山腰上。豪宅入口位於道路盡頭，隱私性極好。房屋總面積約1.28萬平方英呎，擁有六間臥室、九間浴室。除了飽覽整個好萊塢山（Hollywood Hills）的景緻風光外，房子的設施也極為奢華——酒店級別的無邊泳池、媒體室、健身房、高爾夫練球房、雪茄室、酒窖、保健養生館一應俱全。