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中國駐洛總領事郭少春履新 首站造訪聖地牙哥

記者楊青/即時報導
元宵節當天，郭少春總領事（中）偕夫人王薇（右）應邀出席聖地牙哥動物園舉辦的農曆新年慶祝活動啟動儀式。左為聖地亞哥動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）。（洛杉磯總領館提供）
元宵節當天，郭少春總領事（中）偕夫人王薇（右）應邀出席聖地牙哥動物園舉辦的農曆新年慶祝活動啟動儀式。左為聖地亞哥動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）。（洛杉磯總領館提供）

中國駐洛杉磯第12任總領事郭少春偕夫人王薇在中國農曆新年期間抵達洛杉磯履新，元宵節首站訪問聖地牙哥。

郭少春總領事希望同領區各界共同努力，不斷推進領區各地同中國的友好交流和務實合作，為推動中美關係健康穩定發展做出積極貢獻。他表示，總領館將一如既往實踐行外交為民理念，為廣大僑胞、留學生和中資機構提供更好服務，全力維護中國公民和機構合法權益。

元宵節當天，郭少春總領事應邀出席聖地牙哥動物園舉辦的農曆新年慶祝啟動儀式。聖地亞哥動物園野生動植物聯盟總裁兼首席執行官潘禮邦（Paul Baribault）主持當天活動，總領事夫人王薇及總領館副總領事施遠强、李春林、文化參贊王太鈺、政治新聞處主任韓江濤等陪同訪問。

郭少春總領事對農曆春節除夕蒙特利公園市華人社區發生嚴重槍擊事件表示震驚和痛惜，向包括中國公民在內的遇難者及其家屬致以深切哀悼和誠摯慰問。他表示相信華人社區一定能盡快走出困難時期，並提議為遇難者默哀。

郭少春表示，雖然抵達僅幾天時間，但已深深感受到當地政府、民眾和廣大華僑華人的熱情和友好。他說，春節是中國傳統文化里最隆重的節日，去年9月，加州在全美率先將春節正式列為法定節日，這是對當地華僑華人為促進加州經濟社會發展和文化多樣性所作貢獻的高度認可。聖地亞哥動物園舉辦中國農曆春節慶祝活動，成為雙方加深了解、拓展合作的成功實踐。

郭總領事表示，中美關係健康穩定發展攸關兩國前途命運和兩國人民根本福祉。去年11月中美元首會晤為中美關係發展提供了戰略指引和重要機遇。南加州地區同中國關係密切，雙方交流合作潛力巨大、前景可期。雙方要堅定中美友好的信念，繼續致力於加強務實交流合作，鞏固和擴大合作成果。

潘禮邦感謝郭少春總領事出席啟動儀式，表示聖地亞哥動物園同中國開展大熊貓保護研究合作已逾30年，雙方合作植根於夥伴關係與友好情誼。舉辦農曆新年活動旨在展現雙方致力於交流合作、增進美國民眾對中國文化的了解。動物園期待繼續同中國加強野生動植物保護合作，促進美中兩國人民友誼。

致辭結束後，郭少春和潘禮邦各自在紅色許願絲帶上寫下祝福語，掛在碩果累累的許願樹上，表達對中美關係、兩國人民友誼的美好願望。兩人還向園內遊客派發春節紅包，贈送兔年玩偶，送上元宵節祝福。活動現場充滿中國文化元素，當地民眾踴躍參加，氣氛友好熱烈。

郭少春從事外交工作30多年，經驗豐富。赴洛履新之前，他曾在中國駐英國大使館任職、曾擔任中國外交部領事司處長、中國駐菲律賓共和國大使館參贊、全國人大外事委員會辦公室副主任、外交部領事司參贊、副司長、司長。2019年3月，他出任中國駐津巴布韋共和國大使。

元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園農曆新年慶祝啟動儀式。（洛杉磯總...
元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園農曆新年慶祝啟動儀式。（洛杉磯總領館提供）
元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園農曆新年慶祝啟動儀式。（洛杉磯總...
元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園農曆新年慶祝啟動儀式。（洛杉磯總領館提供）
中國駐洛杉磯總領館第12任總領事郭少春農曆春節期間來洛履新。（中領館提供）
中國駐洛杉磯總領館第12任總領事郭少春農曆春節期間來洛履新。（中領館提供）
(左起)洛杉磯總領館副總領事施遠强、新總領事郭少春及夫人王薇、副總領事李春林。（...
(左起)洛杉磯總領館副總領事施遠强、新總領事郭少春及夫人王薇、副總領事李春林。（洛杉磯總領館提供）
元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園舉辦的農曆新年慶祝活動啟動儀式。...
元宵節當天，郭少春總領事等應邀出席聖地牙哥動物園舉辦的農曆新年慶祝活動啟動儀式。（洛杉磯總領館提供）

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