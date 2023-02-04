九歲的選美少女葉顓瑞 自信最重要

葉顓瑞 （Sylvia Ye）奪冠的官網圖片。（主辦方INS）

今年九歲的葉顓瑞 （Sylvia Ye）來自秘魯，也帶來秘魯的選美傳統。她從八歲開始參加選美比賽，最近拿到2022年的美國小小姐冠軍（Ms. United States National Pageant）。她說，通過選美讓她成長，也見識了什麼是塑料姐妹花（網絡流行詞，用來形容一些女生之間勾心鬥角，虛與委蛇的面子社交，特別虛假不走心）。

Sylvia的媽媽說，他們全家從秘魯搬來南加，女兒八歲時，她的模特老師認為她能參加選美，建議她去報名。她就讓孩子報名試試看，結果得了洛杉磯的冠軍，可代表加州 去參加全美比賽。女兒性格比較陽光，勇於嘗試，心理素質很好。每次比賽她都比女兒還緊張。尤其是這次在全美決賽的後台，她在化妝間坐立難安，女兒還在那裡唱歌開玩笑。

Sylvia這次參加全美比賽也遭遇了一些挫折。她說，這次決賽就她一個亞裔 女孩，其他同齡的選美女孩故意孤立她，說她在加州拿冠軍是用錢買的。這讓她明白什麼是塑料姐妹花，她學會了如何去面對別人的非議，第二天她嘗試去找那些比較大的孩子玩，調適心情。對於比賽結果，她其實沒有很在意，都是盡力而為，不過在揭曉冠軍時，她還是小緊張了一下。能拿到冠軍，也算是給非議她的人最好的回擊了。

Sylvia的媽媽說，女兒小時候很害羞膽小，選美很鍛煉人，為準備比賽培訓了很久，包括演講、聲音語速等。在參加決賽前，主辦方還舉辦各種禮儀培訓活動，如法式下午茶，自己做手工縫製裙子參加派對跳舞、看電影等。這些經歷對孩子很有幫助，她希望女兒能成為優雅、高貴、八面玲瓏的名媛。

在決賽演講時，Sylvia選擇選了對小動物的愛這個主題，她很喜歡小動物，每天照顧家裡的狗，這個主題對她奪冠也有加分。選美本身就是會被人評頭論足的事情，對於讓孩子那麼小就被人指指點點，Sylvia的媽媽說，通過選美，感覺孩子長大了。她不在乎別人怎麼看她，比賽結束對她就好像是完成了作業一樣，完成了就是完成了。 女孩只是愛美，選美不代表虛榮，她也沒有價格的概念，喜歡也都是小朋友的東西。未來一兩年她也不會讓孩子再去選美，以學業為主。