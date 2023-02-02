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總統拜登致函蒙特利公園社區

華盛頓訊
副總統賀錦麗前往洛縣蒙市悼念槍擊受害者。（白宮提供）
副總統賀錦麗前往洛縣蒙市悼念槍擊受害者。（白宮提供）

總統拜登2月2日希望致函蒙特利公園社區，將信件電郵至洛杉磯世界日報，原文如下：

我和吉爾在深深地關切著蒙特利公園和洛杉磯地區的人們，這場致命的大規模槍擊事件刺穿了你們的社區和我們國家的靈魂。

致遇難者身後的親人們，沒人應該經歷你們所感受到的這深切的，揪心的悲痛， 沒人應該忍受又一起毫無意義的暴力行為帶來的絕望。我知道不論我說什麼都也無法填補那些不再和我們在一起的人留下的空白，而且還有很多問題仍未得到解答。但我希望你們能在知道這個國家在為你們和受傷的人祈禱時，得到慰藉。

2023年1月21日被奪去生命的有祖父母、父母、兄弟姐妹、叔伯、阿姨、朋友和鄰居。許多是為了追尋夢想，並為他們的家庭建設更美好的未來而來到美國的移民。他們被珍重愛戴，即使走了，也永遠不會被遺忘。

我和整個亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區一樣感到悲痛，尤其是那些為了安全太平而以蒙特利公園為家的人。現在，這個社區和整個國家都被這場悲劇震驚了，而不是懷著對新開始的希望來迎接農曆新年。

致今天聚集在這裡的每一個人，我與你們站在一起。願你們對受害者的愛成為你們力量的源泉—抵抗暴力的力量，更加堅強地站起來的力量，和在無愧于那些失去的人和所有我們可以拯救的人的生活中找到意義的力量。讓我們彼此相伴。讓我們治愈這些傷口，團結成一個國家。

在這黑暗、憤怒和絕望的時刻，你們的光將指引我們前進。願上帝保佑你們所有人。

蒙特利公園 洛杉磯 拜登

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