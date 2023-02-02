中國人專坑中國人？留學生在LA心酸租房史

公寓經常突發停電，小昕和室友為此專門購買了插電池的台燈。（受訪者提供）

「中國人專坑中國人」是很多華人 赴美留學後的心得，從租房、買車到就餐，部分華人商家因為知道留學生 團體龐大，且人生地不熟，便大肆宰客、「割韭菜」。在洛杉磯 讀書的小昕退租後在看到不合理的清潔費和垃圾費時，回想起在公寓住的一年半內經歷的所有委屈，不禁感慨「這地方我再也不想回來」。

小昕是洛杉磯加州大學（UCLA）剛畢業的研究生，此前她一直生活在中國大陸，沒什麼租房經驗。赴美留學前，因為沒抽中學校的宿舍，小昕就自己在網路上找租房信息，因為人在中國，無法實地看房，加上在洛杉磯沒有人脈，也不了解美國的租房管道，小昕最後只能在微信群找房，而群裡的房源都是華人仲介運營的。

小昕最後和當時還陌生的兩位同學合租了離學校步行距離的三臥房、兩衛生間公寓，因為三人都沒計畫買車，所以沒太多房源選擇。三人月租總和是4600元，不包水電網，和其他華人仲介的報價相比不算貴，三人還幻想能和仲介用中文交流生活會更方便。

小昕在抵達公寓後發現實物和仲介拍的視頻有差異，要更簡陋，同時公寓門口也沒有校車站，與仲介描述不符。仲介回覆說，視頻拍的是樣板房，格局是一樣的。至於公寓門口有校車，是之前的租客說的，仲介也並不清楚。這次溝通使小昕開始意識到不對勁，為之後的遭遇埋下伏筆。

小昕和室友在住的一年半內經歷了頻繁的停電、停熱水，體驗過煙霧報警器因低電量響一夜，和因仲介沒及時繳費而停燃氣一周的荒唐事。三人關係變熟後，私下吐槽仲介時，更發現仲介給每人報價還不一樣。小昕住在獨衛主臥，月租1700，室友A則表示，仲介在同一天給她的報價是主臥1550。小昕在聯繫仲介後得到的回答是「公司有自己的定價規則」，仲介在收到小昕的質詢後，還給室友A發微信說「你怎麼能出賣我」。

在公寓和管理員混熟後，小昕得知房子原本為兩房兩衛，對外標價是月租3600到3800，把房子改裝並出租給她的仲介應是二房東。該仲介在同一公寓包了好幾間房，住的都是華人留學生。經小昕計算，該仲介每月賺她們至少1000，而提供給她們的只有床、書桌和床頭櫃。小昕指出，「我理解仲介利用信息差賺錢，但這一系列事情的堆積，我覺得他們就是欺負初來乍到的留學生，知道我們沒抽到宿舍急於找房，知道我們不了解洛杉磯租房市場和規矩，也知道我們沒社會經驗好欺負，不怎麼會維權。」

小昕和室友合約到期搬離公寓的那天，她們一起聚餐慶祝逃離成功，沒想到與仲介的糾纏並未結束。一周後，三人各收到140到190元不等的清潔費，小昕還收到10元的垃圾清理費。小昕認為這不合理，因為三人在搬離前清空了所有物品和垃圾，還把臥室、廚房和衛生間都清洗了。幸好小昕錄了視頻證明房間內沒有垃圾，仲介便退還了垃圾費，但將近500元的清潔費並未議價成功。住在廳臥的室友還收到20元的補牆費，仲介先說是用於拆牆，室友反映牆不是自己裝的後，仲介又改口說因為牆上有腳印要清理，室友哭笑不得「看來我會飛簷走壁」。