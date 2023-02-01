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中國新冠患者為何頻現「白肺」專家：美國感染者也有

記者邵敏／洛杉磯報導
中國新冠疫情大爆發時，患者頻現「白肺」。 （網友提供）
中國新冠疫情大爆發時，患者頻現「白肺」。 （網友提供）

中國新冠疫情高峰期間，曾有不少患者出現肺部嚴重感染的症狀，被人們稱為「白肺」。這種所謂的「白肺」到底有多嚴重，為何頻繁出現，美國患者是否也有「白肺」症狀？

南加州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital) 傳染疾病控制首席醫師江華解釋，「白肺」並非醫學術語，臨床術語稱為呼吸窘迫綜合症（ARDS）。他指出，患者出現這種症狀的原因很多，比如心衰引起嚴重積水，或者嚴重的炎症反應引起肺組織損害，或者肺纖維化，不同的原因就有不同的治療方式。

為何中國患者頻現「白肺」，美國感染者的具體情況又是如何？一直在治療新冠患者一線的江華表示，美國最開始的第一波疫情，也曾有不少患者出現「白肺」現象，那些都是重症患者。但目前的感染者以輕症居多，住院的大部分人都是因為其他疾病，胸片檢查也很健康。原因是美國民眾經過近三年的疫情考驗，對新冠病毒已擁有較強的免疫力

江華分析中美兩國疫情發展的不同，他認為中國的情況完全不一樣，這幾年民眾沒有機會接觸病毒，免疫力低下，因此眾多患者出現「白肺」不足為奇。目前並沒有證據表明新冠病毒的毒性在增強，但如果一個人沒有免疫力，即使毒性很低的病菌，也可能造成危及生命的感染，在醫學上稱之為機會感染。

對於脆弱的老年人群體，江華表示，長者容易感染病毒、發展成重症，也容易出現併發症，但新冠感染後的症狀並不是新冠特有，新冠病毒更不是所有疾病的唯一病因，千萬不要把可能因其他疾病而出現的症狀，都歸罪於新冠，這樣以偏概全非常危險，將忽略其他更嚴重疾病的及時診斷和治療。

疫情 免疫力 醫學

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