多次感染新冠非常普遍 專家解釋原因在這裡

專家認為，二次、多次感染新冠非常普遍。（記者邵敏／攝影）

人們是否會重複感染新冠病毒，這個話題一直備受關注。南加 傳染病學專家指出，二次、多次感染非常普遍，人們不會因感染一次病毒就不再感染，事實上會反復多次感染。因為新冠病毒一直在變化，之前產生的保護力無法完全預防其它變異株的感染。

南加複旦-上醫論壇1月上旬召開專題講座，四位醫學專家暢所欲言，探討疫情 現狀。論壇中，專家談及目前熱議的二次、多次感染問題，南加州大學 亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital) 傳染疾病控制首席醫師江華認為，二次、多次感染非常普遍。他說，雖然感染後產生的免疫保護力可以維持很長時間，但只針對感染過的病毒株，新冠病毒一直在變化，保護力無法完全預防其它變異株的感染。但有一點比較明確，因為免疫力的保護，再次感染後的重症機率很少。

江華同時解釋，再次感染和復陽是兩個完全不同的概念，復陽是患者症狀減輕後測試結果陰性，但幾天後測試又變成陽性，原因是殘存的病毒還存在鼻黏膜和口腔黏膜內，因此檢測呈現陽性。他指出，新冠在不久的將來，就會成為一種常見的呼吸道感染病毒，「人們不必恐慌，更不必認為世界末日就要到來。」

中國新冠疫情月前短時間內大面積爆發，曾引起美國等其他國家民眾的恐慌，擔心本地疫情是否會再次嚴峻？但從目前看來，這種擔憂可以暫時消除，專家指出，因為大部分美國人在經歷近三年的疫情之路後，免疫能力普遍較強。

江華認為，除非病毒變異，出現毒性增強的變異株，否則其他國家再次出現疫情爆發的可能性非常小。他提到，因為大部分美國民眾都已擁有較強的免疫保護力，「最佳的免疫保護力就是自然感染，再加上接種疫苗。」

洛杉磯加州大學（UCLA）公共衛生學院流行病學系系主任張作風教授認為，全世界再次重演2020年的疫情風暴不大可能，在談到中國疫情時，張作風表示自己心情十分沉重，「很多朋友在這次疫情中生病，朋友家屬接連去世。」他說，中國幾億人在短時間內感染同一種疾病，在流行病學史上，這麼快的流行速度從未有過。

張作風分析中國大面積爆發新冠的原因，包括以下幾點：12月初開放前，疫情可能已經隱性爆發，如果不開放也會出現同樣情況；疫苗保護力較弱，長期封控導致民眾對病毒的免疫功能降低，一下子全面放開，很多人無法承受；城市人群密度高，病毒載量也相對較高，更容易造成感染；空氣污染也是導致疾病傳播的原因之一。

當天參加論壇講座的還有免疫學專家裘志勇博士、精神病學專家朱衛國醫師，他們對目前疫情發展都提出各自獨到的見解。