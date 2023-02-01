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好市多在我家樓下 洛杉磯住商混合新案擬建800套公寓

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
開發商規劃圖（Thrive Living）
開發商規劃圖（Thrive Living）

總部位於紐約的開發商 Thrive Living 宣布其計劃在南洛杉磯的 La Brea Avenue 和 Coliseum Street 交叉口附近一塊佔地 5 英畝的商業地塊中建造一個商住混合項目。在擁有800套房間的公寓底層，將會建造一個好市多Costco）超市，這也是南洛杉磯第一家入駐的好市多。

該項目位於 5035 W. Coliseum St.，包括一棟六層建築和一個五層地下停車場。 此外，在800套公寓中，還將預留 23%也就是184個單元作為經濟適用房，並將採用「具有成本效益」的預製設計。此外該公寓預計還包括多個室外庭院、一個屋頂游泳池、籃球場和一個健身區。

Thrive Living在一份聲明中表示，「貝斯（Karen Bass）市長已宣布洛杉磯出現住房緊急情況，我們正在響應號召，我們公司專注於解決洛杉磯嚴重的住房負擔能力危機，同時也吸引願意做出長期承諾並提供社區服務產品和服務的零售商，以豐富我們居民和鄰居的生活體驗。」

根據 Thrive Living 的信息，Costco將位於公寓的底層。全方位服務的 Costco 將眼鏡服務、藥房和送貨服務，並為居民提供包括新鮮農產品在內的健康食品選擇。Thrive Living 表示將與 Costco 合作，為居住在該地區的居民創建本地招聘和職業培訓計劃。Costco 估計，如果計劃得以實施，將創造 400 個新工作崗位。

Thrive Living 的聲明表示，「對我們來說，這不僅僅是一項住房計劃、就業計劃或零售計劃，而是通過關注整體生活質量，我們將創建一個社區，讓居民自豪地稱之為家，並在那裡他們可以真正茁壯成長。」

這個佔地五英畝的商住混合項目交通也十分便捷，距離世博會/拉布雷亞（Expo/La Brea）火車站僅幾步之遙。

Thrive Living 是總部位於紐約的 Magnum Real Estate Group 的附屬公司。 該公司專注於在存在負擔能力差距的地區收購未充分利用的房產，目前準備投資超過 10 億元用於全美的可負擔住房。

公寓底層將建造一個好市多超市，緊挨著公寓，十分便捷。（Thrive Living...
公寓底層將建造一個好市多超市，緊挨著公寓，十分便捷。（Thrive Living）

Costco 洛杉磯 好市多

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