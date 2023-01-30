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台日混血女星渡邊直美現身南加 用中文把大家逗笑

記者張宏/洛杉磯即時報導
前往美國發展3年的渡邊直美近日現身迪士尼樂園的百年慶典活動，她用中文說了一句話 ，大家都笑了。（記者張宏／攝影）
前往美國發展3年的渡邊直美近日現身迪士尼樂園的百年慶典活動，她用中文說了一句話 ，大家都笑了。（記者張宏／攝影）

已前往美國發展3年的渡邊直美近日現身迪士尼樂園的百年慶典活動，她用中文說了一句話 ，大家都笑了。台日混血女星渡邊直美出道多年，以直率的搞笑風格走紅，其「棉花糖身材」更是備受矚目。

影音來源：記者張宏

加州迪士尼樂園日前舉辦百年慶典活動，在人群中有一個梳著春麗頭，身穿藍綠色全身米奇運動裝，身材圓潤的女性引起民眾的注意。只見她安靜的坐在一邊，身邊圍繞著三、四個日裔工作人員。有一名華人認出這就是日本搞笑女星渡邊直美，立即走過去，詢問工作人員能否和她合影。日裔工作人員很訝異，詢問「你們認識她嗎？」，在得到肯定回答後，渡邊直美欣然合影。

IG已累積近千萬粉絲的渡邊直美三年前離開日本赴美發展，她時不時分享生活紀錄與工作側拍。她去年發表感謝文時表示瘦了20公斤，而從本人來看，真的較先前小1號。渡邊直美笑容燦爛，近距離看她的妝容精緻，皮膚白嫩，還熱心分享她這套米奇運動裝就是在迪士尼買的。

渡邊直美說，她的媽媽是台灣人，所以她會一點中文。面對大家的合影要求，她表現得很親民，還應現場華人要求學習中文「恭喜發財」，錄製視頻。她雖然現學現賣，但中文發音很標準，一邊說「恭喜發財」，一邊面對鏡頭擺出其招牌動作，可愛逗趣的樣子讓大家很開心。

渡邊直美來美三年，英文也進步不少，雖然還是日語交流最流利，但是英文已能達到基本交流無障礙水準。她主演音樂劇「髮膠明星夢」，因疫情拖延至去年11月才完成最後一場演出。相信這次在迪士尼被亞裔認出，會讓她更有信心在美國發展。

台日混血女星渡邊直美出道多年，以直率的搞笑風格走紅，其造型打扮一直都備受矚目。（...
台日混血女星渡邊直美出道多年，以直率的搞笑風格走紅，其造型打扮一直都備受矚目。（記者張宏／攝影）

迪士尼 日裔 樂園

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